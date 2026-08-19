Vacina contra a dengue para público de 10 a 14 anos começa nesta segunda (9)

Vacina contra a dengue passa a ser ofertada em toda a Paraíba a partir desta segunda (9). Foto: Divulgação/PMJP

Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos passam a receber a vacina contra a dengue em todos os 223 municípios da Paraíba, após a ampliação da estratégia de vacinação na Paraíba. A vacinação começa nesta segunda-feira (9) e é voltada exclusivamente para essa faixa etária.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Nos casos em que houve infecção recente por dengue, a recomendação é aguardar seis meses para iniciar a vacinação.

A ampliação segue diretrizes do Ministério da Saúde e ocorre após a Paraíba receber 69.973 doses da vacina Qdenga (Takeda), destinadas apenas à aplicação da primeira dose em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.



Até então, apenas 24 municípios paraibanos ofertavam a vacina, selecionados com base em critérios epidemiológicos, como maior número de casos e risco de internações. Com a nova estratégia, os 199 municípios restantes passam a receber o imunizante.

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Entre 9 e 27 de fevereiro, será realizada uma estratégia estadual de mobilização e intensificação da vacinação contra a dengue, com foco na ampliação da cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A ação será encerrada com o Dia D Estadual de Vacinação, marcado para 28 de fevereiro.

Segundo a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações (NEI) da SES-PB, Márcia Fernandes, a meta é alcançar 90% de cobertura vacinal com o esquema completo, que prevê duas doses.

“Essa medida visa ampliar a proteção da faixa etária mais vulnerável e reduzir o risco de casos graves de dengue na Paraíba. A imunização é uma das principais estratégias de prevenção, e é fundamental que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes para se vacinar e mantenham a caderneta de vacinação atualizada”, afirmou.

A vacina contra a dengue ofertada pelo SUS é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia pela doença.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça que a vacinação não substitui outras medidas de prevenção, como o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti e os cuidados com ambientes domiciliares e comunitários. A ampliação da vacinação integra um conjunto de ações voltadas à vigilância epidemiológica e à redução de casos graves da doença no estado.