Instituto Cândida Vargas apresenta trabalhos científicos em congresso internacional de saúde pública

O Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade hospitalar administrada pela Prefeitura de João Pessoa e especializada na saúde da mulher, apresentou quatro trabalhos científicos durante o 1º Congresso Internacional de Saúde Pública: Experiências e Modelos Globais, realizado em Fortaleza (CE). O evento reuniu palestrantes de diversos países para discutir temas sobre saúde pública, promovendo a troca de experiências e fortalecendo o networking entre profissionais da área.

Para o diretor-geral do ICV, Quintino Régis, a participação no congresso representa mais um importante avanço da instituição no fortalecimento da pesquisa e da qualificação profissional. “Esses trabalhos refletem o compromisso do Instituto Cândida Vargas com a ciência, com a inovação e com a melhoria contínua da assistência. Investir em pesquisa é investir em um cuidado mais seguro, humano e eficiente para todas as mulheres e bebês atendidos em nossa maternidade”, destacou.

Os trabalhos científicos foram apresentados, entre os dias 6 e 8 de maio, pela enfermeira auditora Ana Caroline Beserra de Lucena e abordaram temas relacionados à saúde da mulher, auditoria hospitalar, assistência humanizada e enfrentamento à violência.

“O apoio da gestão municipal e da direção do ICV foi fundamental para a realização desse trabalho. Os diretores Quintino Régis de Brito Neto, Juliana Sousa Soares de Araújo e Marcelo Melo, além das coordenadoras da obstetrícia, Tatiana Fragoso Vieira e Camila Raphaela Barbosa de Medeiros, têm incentivado continuamente o desenvolvimento de pesquisas científicas, por compreenderem que a produção acadêmica contribui diretamente para a melhoria dos serviços e para a qualidade da assistência prestada à saúde da mulher e ao binômio mãe-bebê”, disse.

A participação do Instituto Cândida Vargas em um evento científico de alcance internacional mostra o trabalho da instituição com a produção de conhecimento, a atualização permanente dos profissionais e a integração entre ciência e prática hospitalar. Esse trabalho diário oferece um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado às mulheres e aos recém-nascidos.

Trabalhos apresentados – O estudo sobre ‘caracterização de mulheres submetidas à cerclagem uterina em um serviço de saúde pública de janeiro a dezembro de 2025’ foi de autoria de Ana Caroline Beserra de Lucena, Genival Ferreira de Lima, Tatiana Viana Fragoso Vieira, Camila Raphaela Barbosa de Medeiros, Ana Beatriz Lucena Marcolino e Alinne Beserra de Lucena. Já a ‘caracterização de mulheres submetidas à curetagem uterina pós-abortamento em um serviço de saúde pública de junho a dezembro de 2025’ teve autoria de Ana Caroline Beserra de Lucena, Quintino Régis de Brito Neto, Tatiana Viana Fragoso Vieira, Camila Raphaela Barbosa de Medeiros, Ana Beatriz Lucena Marcolino e Alinne Beserra de Lucena.

O trabalho intitulado de ‘Atendimento a mulheres vítimas de violência em um hospital municipal: um relato de experiência’ é de autoria de Ana Caroline Beserra de Lucena, Samuel Miranda Colares, Sandra de Oliveira Garcia, Juliana Sousa Soares de Araújo, Ana Beatriz Lucena Marcolino e Alinne Beserra de Lucena; e ‘Casos de violência sexual identificados a partir de curetagens realizadas em um hospital municipal: um relato de experiência da auditoria de prontuários’ foi de autoria de Ana Caroline Beserra de Lucena, Samuel Miranda Colares, Quintino Régis de Brito Neto, Maria Edylane Monteiro Silva de Almeida, Ana Beatriz Lucena Marcolino e Alinne Beserra de Lucena.

Importância dos estudos – Ao abordar temas sensíveis e de grande relevância social, como a violência contra a mulher, a humanização da assistência e a auditoria hospitalar, os estudos demonstram sensibilidade, rigor científico e responsabilidade com a defesa dos direitos fundamentais.

A integração entre ciência, gestão hospitalar, auditoria em saúde e responsabilidade social tem contribuído para o aprimoramento dos protocolos institucionais, para a qualificação da assistência prestada às mulheres em situação de vulnerabilidade e para o fortalecimento de estratégias capazes de identificar e enfrentar violações de direitos no cotidiano hospitalar.