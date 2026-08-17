PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS ENTREGA NOVO TRATOR E REFORÇA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ZONA RURAL

A Prefeitura de Currais Novos entregou, no fim da manhã desta sexta-feira (30), mais um importante reforço para o desenvolvimento da zona rural do município: um novo trator agrícola, avaliado em cerca de R$ 300 mil, que chega em um momento estratégico para ampliar e modernizar a frota utilizada nos serviços de corte de terra e em outras atividades essenciais ao homem do campo.

O anúncio e a entrega do equipamento foram feitos pelo prefeito Lucas Galvão, que destacou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da agricultura e com a melhoria das condições de trabalho dos agricultores currais-novenses.

“Esse trator chega em boa hora e representa mais um passo importante no nosso compromisso com a zona rural. Estamos investindo para garantir melhores condições de trabalho, mais produtividade e mais dignidade para o homem e a mulher do campo, que têm papel fundamental no desenvolvimento de Currais Novos”, afirmou o prefeito Lucas.

O novo equipamento ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMAAB) e será utilizado já nos próximos dias para ampliar os serviços de corte de terra e outras ações de apoio direto à produção rural, beneficiando diversas comunidades do município.

A solenidade contou ainda com a presença do vereador João Paulo, representando a Câmara Municipal, e do ex-prefeito Odon Júnior, que na ocasião representou o deputado estadual Francisco do PT, responsável pela articulação junto aos governos Federal e Estadual para a viabilização do investimento.

Segundo Odon, o equipamento é resultado de um esforço conjunto para fortalecer a agricultura familiar no município. “Estamos falando de um investimento da ordem de R$ 300 mil, que chega para fortalecer o campo e apoiar diretamente os agricultores. O deputado Francisco do PT tem compromisso com Currais Novos e com a agricultura familiar, e essa entrega é prova de que a boa articulação política traz resultados concretos para a população”, destacou Odon Júnior.

Com mais esse investimento, a Prefeitura de Currais Novos reafirma sua atenção especial à zona rural, fortalecendo a agricultura, incentivando a produção e promovendo ações que impactam diretamente a economia local e a qualidade de vida dos agricultores.