Coordenadoria LGBT realiza atividade alusiva ao Dia da Visibilidade Trans

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT realiza, nesta terça-feira (3), uma ação voltada para o Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado todos os anos em 29 de janeiro. A atividade acontece em parceria com a Associação de Travestis ou Transexuais da Paraíba (Astrapa) e Movimento Espírito Lilás (Mel), na Rua Duque de Caxias, 59, a partir das 10h.

Segundo o coordenador de Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho, o objetivo é que a sociedade tenha um olhar mais acolhedor com relação às pessoas trans que terminam sofrendo muito preconceito. “Nós, como gestão, além de garantir direitos para esta população, também atuamos para combater preconceitos, uma vez que todas as pessoas são livres para exercer cidadania plena, com igualdade. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Precisamos mudar isso”, afirmou o coordenador.

A atividade ofertará o serviço do Cadastro Único (CadÚnico) para as pessoas trans que precisam e para as que necessitam atualizar os dados. Para isso, será necessário documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

Na sequência, está agendada a Roda de Diálogo sobre os “Desafios e Conquistas da População Trans”, com Andreina Villarim, presidenta da Associação de Travestis e Transsexuais da Paraíba (Astrapa) e ativista dos direitos humanos; e com Karina Espínola, jornalista e assessora técnica de Promoção da Cidadania LGBT da Prefeitura de João Pessoa.

“A Roda de Diálogo surge em apoio dos movimentos sociais, em especial da ASPTTrans e Astrapa, que teve como fundadora a matriarca do movimento trans no Brasil, Fernanda Benvenutty. Espero que o público compareça, que seja um momento de muita construção, de evolução e de coisas boas”, afirmou Karina Espínola.

A ativista Beatriz Duarte, da Astrapa, salientou que o papel dos movimentos sociais foi e é essencial para que muitos direitos sejam conquistados. “Só existe política pública no Brasil, no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa porque nós, na época de Fernanda Benvenutty e Luciano Bezerra, nos organizamos e reivindicamos”, disse.

A ação será encerrada com um coffee break e todas as pessoas interessadas no assunto podem participar.