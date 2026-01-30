Filha que matou mãe em apartamento deu facada no pescoço e a asfixiou com cano em João Pessoa

Filha que matou mãe deu facada no pescoço e asfixiou a vítima com cano em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

Camila Silva, de 32 anos, que matou a própria mãe, Terezinha Silva, de 77 anos, deu um golpe de faca no pescoço da vítima e também a asfixiou com um cano do tipo PVC no apartamento da família, no bairro do Jardim Veneza, em João Pessoa, nesta quinta-feira (29). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil para a TV Cabo Branco.

De acordo com a delegada Josenise Andrade, havia marcas no rosto da idosa, o que poderia indicar briga corporal com a filha antes da morte. Em depoimento para a Polícia Civil, após se entregar na cidade de Lagoa de Dentro, a mulher alegou legítima defesa após uma discussão. A delega, no entanto, afirmou que o cenário do crime mostra o contrário.

Para a TV Cabo Branco, uma irmã da suspeita e também uma sobrinha da vítima afirmaram que havia brigas recorrentes entre mãe e filha por causa de por dinheiro, pra pagar drogas e dívidas. Por conta disso, inclusive, os familiares disseram que a mulher foi expulsa de um condomínio em Mangabeira.

Apenas há 15 dias, após a expulsão do condomínio, a filha morava com a mãe, que recebeu a mulher como forma de ampará-la. O corpo da mãe foi encontrado envolto em panos e almofadas. No interior deste apartamento, o policial militar confirmou que móveis e outros objetos estavam revirados.

Idosa morta foi identificada como Terezinha Barbosa Silva, de 77 anos, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

Depois de matar a mãe, ela foi para casa de familiares em Lagoa de Dentro e deixou o apartamento da vítima trancado. Ela levou consigo um cachorro, que foi deixado na casa dos familiares na cidade no Brejo da Paraíba, antes de se entregar para os policiais O Corpo de Bombeiros teve que auxiliar a Polícia Civil na abertura do local.

A mulher se entregou na cidade de Lagoa de Dentro e foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape, sob responsabilidade do delegado Sylvio Rabelo. Ela vai passar por audiência de custódia na sexta-feira (29) e a Justiça vai definir se ela será transferida ou não para João Pessoa.