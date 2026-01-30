Cícero Lucena anuncia pagamento de R$ 7,1 milhões a alunos beneficiários do ‘Poupança de futuro’ nesta sexta-feira

O prefeito Cícero Lucena anunciou que a Prefeitura de João Pessoa realiza, nesta sexta-feira (30), o pagamento de R$ 7,1 milhões do programa Iniciativa do Futuro (Pé-de-Meia Municipal) destinado aos alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ciclo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que se destacaram pela dedicação, aprendizagem e frequência escolar ao longo do ano passado.

Criado pela atual gestão municipal, o programa consolida João Pessoa como a primeira capital do País a conceder esse tipo de benefício educacional. Implantada em junho de 2025, a iniciativa garante o repasse mensal de R$ 100 aos estudantes, além do depósito de outros R$ 100 em uma poupança, que pode ser sacada ao final do ano letivo — valor que estará disponível para retirada nesta sexta-feira.

Na prática, desde o início do programa, os alunos já receberam R$ 700 em repasses mensais e, agora, poderão sacar mais R$ 700 referentes ao valor acumulado na poupança ao longo do ano letivo. Além disso, os estudantes que concluíram o 9º ano e Ciclo IV da EJA em 2025 e irão ingressar no Ensino Médio ainda receberão, no mês de março deste ano, o valor adicional de R$ 1 mil, referente ao incentivo pela conclusão do Ensino Fundamental II.

“Esse programa foi criado pra incentivar os estudantes a permanecerem na escola, valorizar cada esforço e ajudar na construção dos seus sonhos”, afirmou o prefeito por meio das redes sociais. “Não só estudando, mas praticando atividades complementares, os alunos estão sendo preparados para o futuro”, concluiu o prefeito.

Confira as regras do programa, segundo a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec):

Valores – Os alunos do 8º ano recebem R$ 200 da adesão, onde R$ 100 poderão ser resgatados e os outros R$ 100 ficam na poupança. São R$ 1.800 pela frequência (valor dividido em nove parcelas), sendo R$ 100 resgatáveis e R$ 100 em poupança por parcela. Um valor total de R$ 2 mil.

Os alunos do 9º ano seguem o mesmo formato, sendo que eles recebem R$ 1 mil a mais caso façam a matrícula no Ensino Médio após a conclusão do Ensino Fundamental II, totalizando R$ 3 mil.

Os líderes dos 8º e 9º anos ainda recebem mais R$ 100, por mês, em seu benefício frequência, chegando a R$ 1 mil no final.

Regras da bolsa – O aluno terá que ter frequência mínima de 90% nas aulas e atividades; ter participação nas avaliações diagnósticas (Saev, Prova Brasil, Saeb, Siave e Avanço na Aprendizagem).

Percentual de aprovados em 2025 (Rede Municipal de Ensino)

8º Ano – 91,89%

9º Ano – 95,61%

Trilhas II – 86,91%