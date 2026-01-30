Do Campo à Mesa destaca o coco e mostra como o fruto movimenta a economia e a culinária paraibana

Do coqueiral direto para a mesa do paraibano. O Do Campo à Mesa desta semana convida o público a conhecer de perto a importância do coco, um fruto que é símbolo do litoral, da agricultura familiar e da identidade gastronômica da Paraíba.

O programa vai mostrar como o coco é cultivado, colhido e aproveitado de forma integral, desde a água refrescante até a polpa que vira ingrediente principal de receitas tradicionais e contemporâneas. Tudo isso com histórias de produtores que fazem do fruto uma fonte de renda e mantêm viva uma cadeia produtiva que atravessa gerações.

Além do impacto no campo, o Do Campo à Mesa também mergulha na cozinha, revelando como o coco ganha novas versões em pratos doces e salgados, valorizando sabores regionais e o saber popular.

Uma edição que une tradição, sustentabilidade e muito sabor. Tudo isso comandado pela apresentadora Diana Araújo, primeira apresentadora de entretenimento da Rede Paraíba e que promete levar sua irreverência e espontaneidade para o programa, que vai ao ar no próximo sábado (31), às 8h30.