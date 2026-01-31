Prefeitura realiza pagamento de servidores nesta sexta-feira (26)





A Prefeitura Municipal de SaÞo Joseì do Seridoì, atraveìs das Secretarias Municipais de Administrac¸aÞo e GestaÞo de Pessoas (SEAGEP) e de Planejamento, Fazenda e Tributac¸aÞo (SEMPLA) realizou, nesta sexta-feira (26), o pagamento salarial do funcionalismo.

“Foram repassados recursos na ordem de R$ 560.313,50; recursos esses que, aleìm de garantir a sobrevive^ncia de quem se dedica ao servic¸o puìblico, aquecem o comeìrcio e fortalecem a economia de nossa cidade”, destacou o prefeito Jackson Dantas.

Ainda de acordo com o gestor, apesar das dificuldades econômicas causadas pela pandemia de COVID-19, sua administração continuará fazendo o possível e o impossível, e concentrará esforços para pagar em dia e dentro do mês trabalhado os salários do funcionalismo.

A Prefeitura Municipal de SaÞo Joseì do Seridoì, atraveìs das Secretarias Municipais de Administrac¸aÞo e GestaÞo de Pessoas (SEAGEP) e de Planejamento, Fazenda e Tributac¸aÞo (SEMPLA) realiz ou, nesta sexta-feira (26), o pagamento salarial do funcionalismo. “Foram repassados recursos na ordem de R$ 560.313,50; recursos esses que, al eìm de garantir a sobrevive^ncia de quem se dedica ao servic¸o puìblico, aquecem o comeìrcio e fortalecem a economia de nossa cidade “, destacou o prefeito Jackson Dantas. Ainda de acordo com o gestor, apesar das dificuldades econômicas causadas pela pandemia de COVID-19, sua administração continuará fazendo o possível e o impossível, e concentrará esforços para pagar em dia e dentro do mês trabalhado os salários do funcionalismo.