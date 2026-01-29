Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando
Nesta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, no lugar de um texto meu, publico a letra de uma música. Ela se chama Americanos. O autor é Caetano Veloso.
É de 1992. Nunca foi gravada em estúdio. Estava no show Circuladô. Caetano fazia Americanos num medley com o hit Black or White, de Michael Jackson.
Todos os versos de Americanos que vão do início até “Para deter a disseminação do HIV” vão soar datados. É porque eles têm a ver com o tempo em que foram escritos.
O trecho que vai de “Americanos são muito estatísticos” até o final segue com grande atualidade. Caetano Veloso fotografa os americanos – e os Estados Unidos – com sua permanente lucidez e com a espantosa sensibilidade do grande poeta que é.
Os Estados Unidos estão convulsionados. Os Estados Unidos estão convulsionando o mundo. Por isso, lembrei de Americanos e posto hoje aqui na coluna.
AMERICANOS (Caetano Veloso)
“Americanos pobres na noite da Louisiana
Turistas ingleses assaltados em Copacabana
Os pivetes ainda pensam que eles eram americanos
Turistas espanhóis presos no Aterro do Flamengo
Por engano
Americanos ricos já não passeiam por Havana
Veados americanos trazem o vírus da AIDS
Para o Rio no carnaval
Veados organizados de São Francisco conseguem
Controlar a propagação do mal
Só um genocida potencial
– de batina, de gravata ou de avental –
Pode fingir que não vê que os veados
– tendo sido o grupo-vítima preferencial –
Estão na situação de liderar o movimento
Para deter a disseminação do HIV
Americanos são muito estatísticos
Têm gestos nítidos e sorrisos límpidos
Olhos de brilho penetrante que vão fundo
No que olham, mas não no próprio fundo
Os americanos representam boa parte
Da alegria existente neste mundo
Para os americanos branco é branco, preto é preto
(E a mulata não é a tal)
Bicha é bicha, macho é macho,
Mulher é mulher e dinheiro é dinheiro
E assim ganham-se, barganham-se, perdem-se
Concedem-se, conquistam-se direitos
Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime
E dançamos com uma graça cujo segredo
Nem eu mesmo sei
Entre a delícia e a desgraça
Entre o monstruoso e o sublime
Americanos não são americanos
São velhos homens humanos
Chegando, passando, atravessando.
São tipicamente americanos.
Americanos sentem que algo se perdeu
Algo se quebrou, está se quebrando.”