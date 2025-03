Centro de Inclusão da Prefeitura oferece suporte para crianças e adolescentes com Síndrome de Down

Nesta sexta-feira (21), é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data busca sensibilizar a população sobre a inclusão e promoção de alternativas para ampliar a visibilidade social das pessoas com Trissomia 21 (T21). Em João Pessoa, a Rede Municipal de Saúde oferece atendimento para crianças e adolescentes com T21 no Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência (CRMIPD), que funciona no bairro Pedro Gondim.

Um dos usuários do Centro é Rafael Freitas, de 2 anos de idade, que é acompanhado pela equipe do serviço desde os primeiros meses de vida. No local, o pequeno passa por atendimento multiprofissional com atividades que estimulam suas habilidades. “É um serviço que sempre atendeu às nossas expectativas como família, pois sempre fomos muito bem atendidos por todo o corpo de profissionais. São sempre muito solícitos e preocupados com as necessidades das crianças que são atendidas e seus familiares”, enfatizou Rogério Freitas, pai de Rafael.

No serviço são oferecidos atendimentos em diversas especialidades que estimulam o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes: fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, arteterapia, musicoterapia, educação física adaptada e atividades na piscina.

Nadja Marques, coordenadora do CRMIPD, explicou como funcionam os atendimentos ofertados no serviço. “As terapias e atividades realizadas pelos profissionais do Centro são voltadas para o desenvolvimento das crianças, considerando tanto suas necessidades quanto suas limitações. Quando recebem alta de uma terapia, elas são encaminhadas para outra especialidade do serviço, permitindo que avancem em diferentes áreas”, afirmou.

Serviço – Além de crianças e adolescentes com Síndrome de Down, o Centro de Inclusão também recebe usuários de zero a 18 anos de idade com as mais variadas deficiências e distúrbios de comportamento ou aprendizagem para habilitação ou reabilitação deles.

Para ter acesso ao serviço, o responsável pela criança ou adolescente pode ir diretamente ao Centro. No local, é realizada uma triagem de avaliação em que, conforme as necessidades identificadas, os usuários serão encaminhados para as terapias e atividades mais adequadas e atendimento individualizado ou em grupo.

O CRMIPD está localizado na Avenida Otto Feio da Silveira, nº 161, Pedro Gondim, e funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.