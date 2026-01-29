Cícero Lucena destaca organização do Via Folia 2026 e projeta maior pré-carnaval da história de João Pessoa

Durante o lançamento oficial da programação do Via Folia 2026, com apoio da Prefeitura de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena destacou a organização e a estrutura do evento, que reforçam o pré-carnaval da Capital como um dos maiores do Brasil, garantindo segurança, conforto aos foliões e fortalecimento do turismo. A festa contará com grandes atrações locais e nacionais, como Bell Marques, no Bloco Vumbora; Solange Almeida, no Banho de Cheiro; e Claudia Leitte, nas Virgens de Tambaú, a partir do dia 6 de fevereiro.

O gestor da Capital ressaltou o momento positivo vivido por João Pessoa, hoje consolidada como um dos principais destinos turísticos do país, impulsionada por eventos organizados e realizados pela Prefeitura, a exemplo do Réveillon, do Celebra João Pessoa — com show de Frei Gilson —, do Festival Forró Verão e, agora, das prévias carnavalescas.

“As atrações oferecidas proporcionam, primordialmente, oportunidades para os munícipes, fortalecendo e resgatando nossas raízes culturais, tanto no forró quanto na folia de rua. Tenho grande satisfação em testemunhar isso e estou certo de que a folia de rua deste ano superará a do ano anterior. É gratificante constatar que estamos no caminho certo, buscando constantemente aprimoramento e superando os resultados já alcançados, que são um sucesso”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

O Via Folia é organizado por uma associação de mesmo nome, fundada há três anos, e acontece ao longo de um percurso de 1,6 quilômetro da Avenida Epitácio Pessoa, com monitoramento por câmeras de segurança e uma estrutura planejada para garantir tranquilidade aos foliões. Durante a apresentação da programação, o deputado federal Mersinho Lucena destacou a importância da parceria entre o poder público e o setor privado para a realização de grandes eventos.

“Observamos em diversas cidades brasileiras exemplos bem-sucedidos de investimento em festas populares, como o São João. Agradecemos o apoio do setor hoteleiro e reforçamos o papel fundamental do poder público na organização de eventos, sempre buscando excelência”, ressaltou Mersinho Lucena.

O diretor-executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou o crescimento das prévias carnavalescas da Capital nos últimos três anos, atribuindo esse avanço à capacidade da cidade de acolher grandes empreendimentos culturais.

“João Pessoa entrou definitivamente na rota do turismo, mas o que dá conteúdo e essência para que o turista e o morador vivenciem a cidade são as atividades culturais mantidas de forma permanente. Do show de Roberto Carlos ao Celebra João Pessoa, passando pelo Réveillon com Jota Quest e pelo Forró Verão, tudo foi realizado com planejamento, organização e profissionalismo”, garantiu.

Já o presidente da Associação Via Folia, Francinaldo Bandeira, destacou o novo momento vivido pelas prévias carnavalescas da Capital, com foco na profissionalização do evento.

“A associação foi criada para integrar os blocos participantes da folia. Reconhecemos o apoio fundamental da Prefeitura de João Pessoa, do deputado federal Mersinho Lucena e de todos os secretários envolvidos. A realização de um evento desse porte exige a colaboração de diversas secretarias, além de um trabalho financeiro e logístico complexo”, ressaltou.

Confira a programação para a Via Folia 2026:

Dia 6/02 (sexta-feira)

Bloco Vumbora

Atração: Bell Marques

Bloco Cordão do Frevo Rasgado

Atração: Liss Albuquerque

Dia 7/02 (sábado)

Bloco dos Atletas

Atração: Ricardo Chaves

Bloco Banho de Cheiro

Atração: Solange Almeida

Bloco Agitada Gang (Bloco convidado)

Atrações infantis locais

Dia 08/02 (domingo)

Bloco Virgens de Tambaú

Atrações: na concentração o grupo de percussão feminino – As Calungas e nos 11 trios elétricos do percurso: Michelle Andrade, Claudia Leitte, Felupe, Luka Bass, Gracinha Telles, Rainhas da Farra, Banda Megaxé, Banda Lokomotiva, Os Tralhas e Artuzinho Batedeira, Filipe Santos e Myra Maya

Dia 09/02 (segunda-feira)

Bloco infantil Muriçoquinhas

Atrações: Mundo Bita, A Barca Maluka, orquestras de frevo e artistas circenses



Dia 11/02 (quarta-feira de Fogo)

Bloco Muriçocas do Miramar

Atrações: Alceu Valença, Mestre Fuba, Myra Maya, Zé Neto, Yuri Carvalho e Capilé

Para conferir a programação completa do Carnaval Multicultural de João Pessoa em 2026, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2026/.