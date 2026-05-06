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veja os confrontos definidos em sorteio na CBF

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A CBF sorteou na tarde desta quarta-feira (28) os confrontos das duas primeiras fases da Copa do Brasil 2026. Com isso, Botafogo-PB, Serra Branca e Sousa já conhecem os seus adversários no mata-mata mais democrático do país.

Troféu da Copa do Brasil. (Foto: STAFF/CBF)

Vale ressaltar que o Serra inicia a jornada logo na primeira fase. O adversário será o Porto-BA, com o confronto sendo realizado na Bahia, com data prevista para os dias 18 ou 19 de fevereiro. Se avançar diante dos baianos, o Carcará vai encarar o CRB, na segunda fase, em Maceió.

Enquanto isso, Botafogo-PB e Sousa entram na competição a partir das segunda fase. O Belo vai visitar o Mixto-MT, no Mato Grosso, enquanto o Dinossauro vai medir forças com o Santa Cruz no Recife. Os jogos desta fase estão previstos para acontecer nos dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Vale destacar que as quatro primeiras fases da Copa do Brasil 2026 acontecem em jogos únicos. A partir da quinta fase, com a entrada das equipes da Série A do Brasileirão, a competição passa a ser disputada em partidas de ida e volta.

Os dois jogos por fase seguem até a semifinal. A partir desta temporada, a decisão será realizada em jogo único.

A partir desta temporada, somando todas as fases, 126 clubes vão disputar a Copa do Brasil 2026. Em 2027, este número aumentará para 128. Até 2025, o principal torneio mata-mata do país começava com 92 times.

Confira os confrontos definidos da Copa do Brasil 2026

1ª fase (mandantes à esquerda)

  • Ji-Paraná-RO x Pantanal
  • Ivinhema-MS x Independente-AP
  • Baré-RR x Madureira
  • Gama-DF x Monte
  • Roraima Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Vasco-AC x Velo Clube-SP
  • Araguaína-RO x Primavera-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • América de Propriá-SE x Tirol-CE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Primavera-MT x Bragantino-PA

2ª fase (mandantes à esquerda)

  • Grupo 15 – América-MG x América de Propriá-SE ou Tirol-CE
  • Grupo 16 – Ivinhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
  • Grupo 17 – América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Grupo 18 – Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Grupo 19 – Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva Ferroviária-ES x Sport
  • Grupo 20 – Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
  • Grupo 21 – Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Grupo 22 – Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Grupo 23 – Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Grupo 24 – Castanhal-PA x Guarani
  • Grupo 25 – Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Grupo 26 – Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Grupo 27 – Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Grupo 28 – Novorizontino x Nacional-AM
  • Grupo 29 – Mixto-MT x Botafogo-PB
  • Grupo 30 – São Luiz-RS x Maranhão
  • Grupo 31 – Ceará x Araguaína-RO ou Primavera-SP
  • Grupo 32 – Joinville x CSA
  • Grupo 33 – São Bernardo FC-SP x Atlético-BA
  • Grupo 34 – ASA-AL x Operário-MS
  • Grupo 35 – Velo Clube-SP ou Vasco-AC x Vila Nova
  • Grupo 36 – Tombense-MG x Oratório-AP
  • Grupo 37 – Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
  • Grupo 38 – Operário VG-MT x Gazin de Porto Velho-RO
  • Grupo 39 – Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Grupo 40 – Retrô x Uberlândia-MG Grupo
  • 41 – Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Grupo 42 – Trem-AP x Fluminense-PI
  • Grupo 43 – Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
  • Grupo 44 – Baré-RR ou Madureira x ABC
  • Grupo 45 – Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • Grupo 46 – Tuna Luso-PA x Tocantinópolis
  • Grupo 47 – Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
  • Grupo 48 – Londrina x Penedense-AL
  • Grupo 49 – Capital-TO x Manaus
  • Grupo 50 – Juazeirense-BA x Capital-DF
  • Grupo 51 – Betim-MG ou Piauí x Operário-PR
  • Grupo 52 – Imperatriz-MA x Amazonas
  • Grupo 53 – Figueirense x Azuriz-PR
  • Grupo 54 – Santa Cruz x Sousa-PB
  • Grupo 55 – CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
  • Grupo 56 – Avaí x Porto Vitória-ES
  • Grupo 57 – Portuguesa x Altos-PI
  • Grupo 58 – Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

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