veja os confrontos definidos em sorteio na CBF
A CBF sorteou na tarde desta quarta-feira (28) os confrontos das duas primeiras fases da Copa do Brasil 2026. Com isso, Botafogo-PB, Serra Branca e Sousa já conhecem os seus adversários no mata-mata mais democrático do país.
Vale ressaltar que o Serra inicia a jornada logo na primeira fase. O adversário será o Porto-BA, com o confronto sendo realizado na Bahia, com data prevista para os dias 18 ou 19 de fevereiro. Se avançar diante dos baianos, o Carcará vai encarar o CRB, na segunda fase, em Maceió.
Enquanto isso, Botafogo-PB e Sousa entram na competição a partir das segunda fase. O Belo vai visitar o Mixto-MT, no Mato Grosso, enquanto o Dinossauro vai medir forças com o Santa Cruz no Recife. Os jogos desta fase estão previstos para acontecer nos dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.
Vale destacar que as quatro primeiras fases da Copa do Brasil 2026 acontecem em jogos únicos. A partir da quinta fase, com a entrada das equipes da Série A do Brasileirão, a competição passa a ser disputada em partidas de ida e volta.
Os dois jogos por fase seguem até a semifinal. A partir desta temporada, a decisão será realizada em jogo único.
A partir desta temporada, somando todas as fases, 126 clubes vão disputar a Copa do Brasil 2026. Em 2027, este número aumentará para 128. Até 2025, o principal torneio mata-mata do país começava com 92 times.
Confira os confrontos definidos da Copa do Brasil 2026
1ª fase (mandantes à esquerda)
- Ji-Paraná-RO x Pantanal
- Ivinhema-MS x Independente-AP
- Baré-RR x Madureira
- Gama-DF x Monte
- Roraima Galvez-AC x Guaporé-RO
- Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Araguaína-RO x Primavera-SP
- Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
- Betim-MG x Piauí
- América de Propriá-SE x Tirol-CE
- Santa Catarina x IAPE-MA
- Porto-BA x Serra Branca-PB
- Maguary-PE x Laguna-RN
- Primavera-MT x Bragantino-PA
2ª fase (mandantes à esquerda)
- Grupo 15 – América-MG x América de Propriá-SE ou Tirol-CE
- Grupo 16 – Ivinhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
- Grupo 17 – América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- Grupo 18 – Anápolis-GO x Cianorte-PR
- Grupo 19 – Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva Ferroviária-ES x Sport
- Grupo 20 – Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
- Grupo 21 – Rio Branco-ES x Athletic-MG
- Grupo 22 – Manauara-AM x Itabaiana-SE
- Grupo 23 – Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
- Grupo 24 – Castanhal-PA x Guarani
- Grupo 25 – Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- Grupo 26 – Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- Grupo 27 – Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
- Grupo 28 – Novorizontino x Nacional-AM
- Grupo 29 – Mixto-MT x Botafogo-PB
- Grupo 30 – São Luiz-RS x Maranhão
- Grupo 31 – Ceará x Araguaína-RO ou Primavera-SP
- Grupo 32 – Joinville x CSA
- Grupo 33 – São Bernardo FC-SP x Atlético-BA
- Grupo 34 – ASA-AL x Operário-MS
- Grupo 35 – Velo Clube-SP ou Vasco-AC x Vila Nova
- Grupo 36 – Tombense-MG x Oratório-AP
- Grupo 37 – Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
- Grupo 38 – Operário VG-MT x Gazin de Porto Velho-RO
- Grupo 39 – Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
- Grupo 40 – Retrô x Uberlândia-MG Grupo
- 41 – Boavista-RJ x Maringá-PR
- Grupo 42 – Trem-AP x Fluminense-PI
- Grupo 43 – Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
- Grupo 44 – Baré-RR ou Madureira x ABC
- Grupo 45 – Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- Grupo 46 – Tuna Luso-PA x Tocantinópolis
- Grupo 47 – Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
- Grupo 48 – Londrina x Penedense-AL
- Grupo 49 – Capital-TO x Manaus
- Grupo 50 – Juazeirense-BA x Capital-DF
- Grupo 51 – Betim-MG ou Piauí x Operário-PR
- Grupo 52 – Imperatriz-MA x Amazonas
- Grupo 53 – Figueirense x Azuriz-PR
- Grupo 54 – Santa Cruz x Sousa-PB
- Grupo 55 – CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
- Grupo 56 – Avaí x Porto Vitória-ES
- Grupo 57 – Portuguesa x Altos-PI
- Grupo 58 – Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
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