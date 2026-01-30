deputado vai acionar órgãos de fiscalização contra o Governo do Estado

Cabo Gilberto (PL). Reprodução

O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, passou a ser alvo de denúncias e reclamações por parte de servidores e usuários. Entre as queixas estão relatos de atraso no pagamento do FGTS, denúncias de falta de infraestrutura, reclamações sobre a demora na convocação de um concurso público e até registros que mostram baratas na comida servida pelo Hospital.

As denúncias foram veiculadas ontem, com exclusividade, pela Rádio CBN.

E o tema tem repercutido. O deputado federal Cabo Gilberto (PL) informou que vai acionar órgãos de fiscalização contra o Governo do Estado.

“Estamos enviando (a denúncia) aos órgãos de controle para que tomem as medidas cabíveis, através de uma ação contra o Governo do Estado da Paraíba, para que essas coisas não aconteçam”, assinalou o deputado, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Dias atrás aunidade hospitalar também foi motivo de reclamação após a troca de corpos de pacientes. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo da denúncia

Texto: Gabriel Abdon