Aprenda a fazer a Mariscada com o chef Daniel da Silva
Você pediu e o Minha Paraíba já disponibilizou a receita presente no último programa: ensopado de marisco. Segundo o chef Daniel da Silva, o diferencial do ensopado está na simplicidade do preparo dos ingredientes.
O segredo da boa receita é comprar marisco fresco dos próprios catadores, onde se encontram os melhores produtos. Esse ensopado valoriza o sabor dos mariscos e é leve ao mesmo tempo que traz uma explosão de sabores.
Confira a receita
- marisco (lavado por várias vezes em água corrente)
- leite de coco
- pimentão vermelho picado
- pimentão verde picado
- pimentão amarelo picado
- cebola
- alho
- cheiro verde a gosto
- sal e colorau a gosto
Modo de preparo (25 minutos)
Lave os mariscos três vezes, depois ferva e escalde os animais. Após todo o processo, adicione um fio de azeite na panela, adicione alho, cebola e todos os pimentões. Deixe as verduras dourarem e adicione os outros ingredientes: colorau, marisco e leite de coco. Misture tudo até criar um verdadeiro ensopado, após esse processo, adicione o tempero de frutos do mar e o cheiro verde. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos e é só servir em um belo almoço. Bom apetite!
Observação: os mariscos podem ser substituídos por camarão, caranguejo e ostra.