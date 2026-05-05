Aprenda a fazer a Mariscada com o chef Daniel da Silva

Você pediu e o Minha Paraíba já disponibilizou a receita presente no último programa: ensopado de marisco. Segundo o chef Daniel da Silva, o diferencial do ensopado está na simplicidade do preparo dos ingredientes.

O segredo da boa receita é comprar marisco fresco dos próprios catadores, onde se encontram os melhores produtos. Esse ensopado valoriza o sabor dos mariscos e é leve ao mesmo tempo que traz uma explosão de sabores.

A receita tem um sabor leve e ao mesmo tempo que traz uma explosão de sabores. Saullo Hipolito

Confira a receita

marisco (lavado por várias vezes em água corrente)

leite de coco

pimentão vermelho picado

pimentão verde picado

pimentão amarelo picado

cebola

alho

cheiro verde a gosto

sal e colorau a gosto

Modo de preparo (25 minutos)

Lave os mariscos três vezes, depois ferva e escalde os animais. Após todo o processo, adicione um fio de azeite na panela, adicione alho, cebola e todos os pimentões. Deixe as verduras dourarem e adicione os outros ingredientes: colorau, marisco e leite de coco. Misture tudo até criar um verdadeiro ensopado, após esse processo, adicione o tempero de frutos do mar e o cheiro verde. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos e é só servir em um belo almoço. Bom apetite!

Observação: os mariscos podem ser substituídos por camarão, caranguejo e ostra.