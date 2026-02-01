onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Sousa e Treze medem forças nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Marizão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Na briga por uma vaga no G-4 do estadual, Dinossauro e Galo se enfrentam em busca da vitória, após tropeços em seus últimos compromissos. O Jornal da Paraíba traz todos os detalhes da partida.
O Alviverde vive uma fase marcada pela irregularidade nas atuações até aqui na competição. O Sousa venceu na estreia, mas na sequência perdeu para o Serra Branca e vem de um empate diante do Botafogo-PB. Mais uma vez diante de um postulante ao G-4, o Dinossauro buscará a vitória em seus domínios. A equipe de Alessandro Telles é a 6ª colocada, com quatro pontos.
Já o Alvinegro iniciou o estadual com dois triunfos, mas recebeu um balde de água fria na última rodada após perder para o Atlético-PB, mesmo com o técnico Roberto Fernandes afirmando que esse foi o melhor jogo do elenco na competição. Com os resultados de momento, o Treze ocupa a vice-liderança na tabela de classificação, com seis pontos.
Data, horário e local de Sousa x Treze
- Dia: 28 de janeiro (quarta-feira);
- Hora: 19h30;
- Local: Estádio Marizão, em Sousa.
Transmissão de Sousa x Treze
- Onde assistir: o RedeON e o pay-per-view do Jornal da Paraíba transmitem a partida ao vivo e com imagens. A narração será de Cristiano Sacramento, os comentários de João Pedro Melo e as reportagens de Ricardo Martins. ASSINE E ASSISTA!
- Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.
Prováveis escalações
- SOUSA: Moisés; Iranilson, Yan, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert Cristian, Diego Viana e Natalício; Veraldo, Luís Henrique e Yan Philipe. Técnico: Alessandro Telles.
- TREZE: Rodolfo; Ryan, Lucas Rocha, Yan e Luan; Kevin, Marquinhos e Thiago Alagoano; Pedro Igor, Silvano e Giva. Técnico: Roberto Fernandes.
Arbitragem
- Árbitro principal: a definir
- Assistente 1: a definir
- Assistente 2: a definir
- Quarto árbitro: a definir
Dia a dia do Treze
A programação semanal do Galo ainda será definida.
