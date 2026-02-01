onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Sousa e Treze medem forças nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Marizão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Na briga por uma vaga no G-4 do estadual, Dinossauro e Galo se enfrentam em busca da vitória, após tropeços em seus últimos compromissos. O Jornal da Paraíba traz todos os detalhes da partida.

Sousa x Treze, Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre / Jornal da Paraíba)

O Alviverde vive uma fase marcada pela irregularidade nas atuações até aqui na competição. O Sousa venceu na estreia, mas na sequência perdeu para o Serra Branca e vem de um empate diante do Botafogo-PB. Mais uma vez diante de um postulante ao G-4, o Dinossauro buscará a vitória em seus domínios. A equipe de Alessandro Telles é a 6ª colocada, com quatro pontos.

Já o Alvinegro iniciou o estadual com dois triunfos, mas recebeu um balde de água fria na última rodada após perder para o Atlético-PB, mesmo com o técnico Roberto Fernandes afirmando que esse foi o melhor jogo do elenco na competição. Com os resultados de momento, o Treze ocupa a vice-liderança na tabela de classificação, com seis pontos.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Expedito Madruga / ge)

Data, horário e local de Sousa x Treze

Dia : 28 de janeiro (quarta-feira);

: 28 de janeiro (quarta-feira); Hora : 19h30;

: 19h30; Local : Estádio Marizão, em Sousa.

Transmissão de Sousa x Treze

Onde assistir : o RedeON e o pay-per-view do Jornal da Paraíba transmitem a partida ao vivo e com imagens. A narração será de Cristiano Sacramento , os comentários de João Pedro Melo e as reportagens de Ricardo Martins . ASSINE E ASSISTA!

: o e o pay-per-view do Jornal da Paraíba transmitem a partida ao vivo e com imagens. A narração será de , os comentários de e as reportagens de . Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

SOUSA : Moisés; Iranilson, Yan, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert Cristian, Diego Viana e Natalício; Veraldo, Luís Henrique e Yan Philipe. Técnico : Alessandro Telles.

: Moisés; Iranilson, Yan, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert Cristian, Diego Viana e Natalício; Veraldo, Luís Henrique e Yan Philipe. : Alessandro Telles. TREZE : Rodolfo; Ryan, Lucas Rocha, Yan e Luan; Kevin, Marquinhos e Thiago Alagoano; Pedro Igor, Silvano e Giva. Técnico : Roberto Fernandes.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir

: Assistente 1 : a definir

: Assistente 2 : a definir

: Quarto árbitro : a definir

Dia a dia do Treze

A programação semanal do Galo ainda será definida.

