domingo, fevereiro 1, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

admin1

Sousa e Treze medem forças nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Marizão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. Na briga por uma vaga no G-4 do estadual, Dinossauro e Galo se enfrentam em busca da vitória, após tropeços em seus últimos compromissos. O Jornal da Paraíba traz todos os detalhes da partida.

+ Confira a tabela completa do Paraibano 2026

Sousa x Treze, Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre / Jornal da Paraíba)

O Alviverde vive uma fase marcada pela irregularidade nas atuações até aqui na competição. O Sousa venceu na estreia, mas na sequência perdeu para o Serra Branca e vem de um empate diante do Botafogo-PB. Mais uma vez diante de um postulante ao G-4, o Dinossauro buscará a vitória em seus domínios. A equipe de Alessandro Telles é a 6ª colocada, com quatro pontos.

Já o Alvinegro iniciou o estadual com dois triunfos, mas recebeu um balde de água fria na última rodada após perder para o Atlético-PB, mesmo com o técnico Roberto Fernandes afirmando que esse foi o melhor jogo do elenco na competição. Com os resultados de momento, o Treze ocupa a vice-liderança na tabela de classificação, com seis pontos.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Expedito Madruga / ge)

Data, horário e local de Sousa x Treze

  • Dia: 28 de janeiro (quarta-feira);
  • Hora: 19h30;
  • Local: Estádio Marizão, em Sousa.

Transmissão de Sousa x Treze

  • Onde assistir: o RedeON e o pay-per-view do Jornal da Paraíba transmitem a partida ao vivo e com imagens. A narração será de Cristiano Sacramento, os comentários de João Pedro Melo e as reportagens de Ricardo Martins. ASSINE E ASSISTA!
  • Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

  • SOUSA: Moisés; Iranilson, Yan, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert Cristian, Diego Viana e Natalício; Veraldo, Luís Henrique e Yan Philipe. Técnico: Alessandro Telles.
  • TREZE: Rodolfo; Ryan, Lucas Rocha, Yan e Luan; Kevin, Marquinhos e Thiago Alagoano; Pedro Igor, Silvano e Giva. Técnico: Roberto Fernandes.

Arbitragem

  • Árbitro principal: a definir
  • Assistente 1: a definir
  • Assistente 2: a definir
  • Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Treze

A programação semanal do Galo ainda será definida.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Após movimentação do solo, Sabesp adia liberação da Marginal Tietê

admin1

Samba em homenagem ao Flamengo ganhou o nome de Adílio na versão de João Nogueira

admin1

BR-230 tem trecho interditado entre João Pessoa e Campina Grande

admin1