Hospital Regional de Pombal realiza 47 cirurgias e mais de 440 atendimentos no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Regional Senador Rui Carneiro, unidade do Governo da Paraíba na cidade de Pombal, registrou 440 atendimentos, nesse fim de semana. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir das 12h da sexta-feira (23) até a meia-noite desse domingo (25).

A unidade realizou 47 procedimentos cirúrgicos, desses 17 foram ortopédicos, 233 atendimentos de urgência, 158 atendimentos ambulatoriais e 2 partos.

Ainda no fim de semana, foram realizados 622 exames laboratoriais, atendidas 3 vítimas de acidente de trânsito, 1 vítima de mordedura de animal, 48 altas médicas e segue, nesta segunda-feira (26), com 48 pacientes internos, nos setores da Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Ortopédica, Pediatria, Maternidade, UTI e Área vermelha.