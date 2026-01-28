EM RANKING LIBERADO PELA UFRN, SÃO JOSÉ DO SERIDÓ É O MUNICÍPIO MAIS TRANSPARENTE DO RN NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN) publicou, nesta quinta-feira (25), o ranking dos municípios mais transparentes na vacinação contra a COVID-19 no Estado. São José do Seridó foi o município potiguar mais transparente no ranking, ficando em primeiro lugar ao lado de Lagoa de Velhos e Barcelona.





A metodologia de construção do ranking foi validada pelos órgãos fiscalizadores do Rio Grande do Norte em reunião com representantes do Ministério Público Estadual (MP/RN), Federal (MPF) e do Trabalho (MPT), Tribunal de Contas da União (TCU) e Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP).





O processo de cadastramento das informações é simples, necessitando que o operador responsável digite apenas o CPF do cidadão que será vacinado. A partir desse registro os dados técnicos da vacinação são carregados automaticamente de forma inteligente pelo sistema, levando em consideração o estoque da sala de vacina, exigindo apenas a confirmação dos dados, como tipo da vacina, lote e dose por meio de escolhas de opções automáticas apresentadas pelo sistema.





“Esse resultado reflete a seriedade de nosso trabalho e de toda nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde no combate à COVID-19. Nossa São José do Seridó se destaca no Estado não só por esse índice divulgado hoje pela LAIS/UFRN, mas também, ainda segundo a Universidade, por se encontrar na zona segura de transmissão da doença, sendo um dos municípios potiguares onde a COVID-19 é menos transmitida entre a população”, destacou o prefeito Jackson Dantas.





Ainda segundo o gestor, em São José do Seridó, só este ano, foram publicados quatro decretos visando o combate à COVID-19; além do trabalho de conscientização e fiscalização realizado pelos profissionais da vigilância sanitária do município.





RANKING





Confira os 10 municípios mais transparentes na vacinação contra a COVID-19, no Rio Grande do Norte, com suas respectivas pontuações no ranking:





1 – SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ BARCELONA/ LAGOA DE VELHOS – 100;

2 – FRANCISCO DANTAS – 99,99;

3 – ÁGUA NOVA – 99,95;

4 – JARDIM DO SERIDÓ – 99,94;

5 – SÃO VICENTE – 99,93;

6 – LAGOA SALGADA – 99,87;

7 – RODOLFO FERNANDES – 99,84;

8 – FERNANDO PEDROZA – 99,81;