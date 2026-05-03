Pesquisa do Procon-JP para preço do gás de cozinha encontra diferença de R$ 30,01 no botijão de 13 quilos

O consumidor que pretende repor o gás de cozinha nos próximos dias deve consultar a tabela completa da pesquisa do Procon-JP para preços do botijão de 13 quilos, que registra uma diferença de R$ 30,01, oscilando entre R$ 89,99 (Posto Via Oeste – Alto do Mateus) e R$ 120,00 (Arlete Gás e Água – Miramar) para pagamento à vista. A variação está em 33,35% e a média em R$ 110,73. Confira aqui a tabela de preços.

O levantamento de preços do Procon de João Pessoa foi realizado em 33 estabelecimentos no dia 22 de janeiro em 29 bairros da Capital e traz, ainda, preços do botijão de 13 quilos completo.

A pesquisa aponta também o local onde consumidor pode encontrar o segundo preço mais barato do gás de cozinha: R$ 105,00 (Alex Gás – Cruz das Armas, Zé do Gás – Ilha do Bispo e Abgail Gás – Mandacaru).

Para pagamento na modalidade cartão, o preço do gás está sendo comercializado entre R$ 94,99 (Posto Via Oeste – Alto do Mateus) e R$ 122,00 (Nilda Gás – Castelo Branco).

Botijão completo – O consumidor que está precisando adquirir o botijão de 13 quilos, completo, vai encontrar preços entre R$ 250,00 (Posto Via Oeste – Alto do Mateus) e R$ 350,00 (Bancários Gás – Bancários) para pagamento à vista ou no cartão. A diferença está em R$ 100,00.

O Procon-JP registra, ainda, os outros dois menores preços do vasilhame cheio: R$ 270,00 (Alex Gás – Cruz das Armas) e R$ 290,00 (Isaquiel Gás – Miramar).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br