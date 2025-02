Complexo Hospitalar de Mangabeira já realizou mais de 730 cirurgias em 2025

O Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM), hospital administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, apenas em janeiro deste ano, 731 cirurgias. O número é superior ao realizado no mesmo período do ano passado, quando foram feitos 673 procedimentos cirúrgicos.

Além das cirurgias na área de ortopedia, que é a principal especialidade do Complexo Hospitalar e representa a maior parte dos procedimentos realizados, sendo 546 procedimentos apenas dessa especialidade, o CHM também realizou 89 cirurgias gerais, 61 urológicas, três na região torácica, 17 cirurgias vasculares e 15 cirurgias plásticas.

Dentre os procedimentos ortopédicos realizados no Complexo Hospitalar de Mangabeira destacam-se cirurgias de alta complexidade como reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), um dos procedimentos mais importantes realizados na ortopedia e essencial para pacientes que sofrem com lesões no joelho; Artroplastia Reversa de Ombro, procedimento cirúrgico poucas vezes oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar condições graves no ombro.

Para os profissionais que atuam na área, a oferta desses procedimentos pelo SUS reforça o compromisso da gestão municipal para com a saúde da população pessoense.

“Realizar esse procedimento em um hospital público, como o Complexo Hospitalar de Mangabeira, é um grande compromisso com a saúde da população, pois possibilita que pacientes que, muitas vezes, não teriam acesso a cirurgias de alta complexidade possam realizar o tratamento adequado. O SUS garante que, independentemente da condição financeira, todos possam ter a oportunidade de recuperar a mobilidade e melhorar sua qualidade de vida”, destaca o médico especialista em cirurgia de joelho, Temístocles Filho.

Para o médico Teófilo Vanomark, o Complexo Hospitalar de Mangabeira se destaca no cenário médico do Estado ao proporcionar a realização de procedimentos de alta complexidade. “A Artroplastia Reversa de Ombro é um procedimento cirúrgico de alta complexidade e poucas vezes oferecido pelo SUS, mas através do Complexo Hospitalar de Mangabeira conseguimos realizar o procedimento e tratar de maneira definitiva o paciente, melhorando significativamente sua qualidade de vida e permitindo que volte a realizar suas atividades diárias com mais conforto e funcionalidade”.

Michel Santiago, de 38 anos, é um dos pacientes que precisou realizar procedimento cirúrgico no CHM. Ele conta que por muitos anos buscou um diagnóstico para as dores que sentia, até o momento que foi perdendo a mobilidade. Mas foi na Rede Municipal de Saúde que encontrou um diagnóstico e o tratamento necessário.

“Por muito tempo eu sentia dores, que me paralisavam, até que aos poucos fui perdendo a mobilidade, não conseguia andar, várias vezes eu caia e não tinha forças para levantar. Depois de algumas consultas em minha Unidade de Saúde da Família e na Policlínica de Jaguaribe, com encaminhamento para médicos especialistas, que recebi o diagnóstico de Espondilite Degenerativa. Infelizmente meu caso já estava grave e com indicação cirúrgica para realizar uma Artroscopia Total do Quadril. Em pouco tempo, dei entrada, fiz os exames necessários e operei no ‘Trauminha’. Fiz apenas um lado e hoje já sou outra pessoa, minhas dores já estão bem melhores e agora já me preparo para fazer a cirurgia do outro lado do quadril. Fiquei muito feliz pelo acolhimento que tive por toda a equipe do hospital que sempre se mostraram dedicados e preocupados com minha recuperação”, relata o morador do bairro de Jaguaribe.

Serviço – O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (CHMGTB) é o hospital da Rede Municipal de Saúde referência no atendimento de traumas do ombro para baixo e atua como porta de urgência 24 horas. O hospital conta com 190 leitos, sendo 136 de enfermaria atendendo a parte de ortopedia, clínica médica e clínica cirúrgica, 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 44 leitos de pronto socorro e semi-intensiva.