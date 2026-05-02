Em um balanço preliminar, Seap-PB registra 349 pessoas aprovadas no ENEM PPL 2025 — Governo da Paraíba

No universo de participantes com médias válidas, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap-PB) registra 349 pessoas aprovadas no Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas em privação de liberdade (Enem PPL).

Por meio da Gerência Executiva de Ressocialização (GER) a Seap-PB evidencia desempenhos relevantes em três unidades prisionais do estado:

– Penitenciária Padrão Regional de Cajazeiras – Y. V. Alves: 900 pontos na redação.

– Cadeia da cidade de Esperança – A. R. da Silva: 820 pontos na redação.

– Colônia Penal Agrícola de Sousa – M. C. dos Santos: 800 pontos na redação.

O secretário de Estado da Administração Penitenciária, João Alves, comemora: “A Paraíba consolida-se, mais uma vez, como uma das referências nacionais na educação no sistema penitenciário, com destaque para o desempenho no ENEM PPL e o consequente acesso de pessoas privadas de liberdade ao Ensino Superior. Esses resultados refletem uma política pública estruturada, que compreende a educação como eixo central do processo de ressocialização”.

Mais do que aprovações, o ENEM PPL representa a ampliação de horizontes, a reconstrução de trajetórias e a possibilidade real de reinserção social por meio do conhecimento. Cada aprovação simboliza um projeto de vida que se fortalece e um passo concreto na redução da reincidência criminal. “Seguiremos comprometidos com o fortalecimento dessa política, ampliando oportunidades educacionais, qualificando continuamente as ações pedagógicas e reafirmando o papel da educação como instrumento essencial de transformação social no sistema penitenciário da Paraíba”, conclui João Alves.

Segundo o gerente executivo de Ressocialização, João Rosas, “o resultado do ENEM PPL na Paraíba evidencia, de forma inequívoca, a efetividade da política de educação desenvolvida no sistema penitenciário estadual. Os números alcançados demonstram que o investimento contínuo em educação, aliado à dedicação das equipes técnicas, educadores e à gestão integrada das unidades, tem produzido impactos concretos e mensuráveis”.

O ENEM PPL voltou a certificar para o ensino médio e a Seap-PB aguarda a liberação das notas para os que optaram por essa condição.

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Ascom/Seap-PB

Fotos: Acervo GER