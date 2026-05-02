Emlur mantém serviços de conservação em diversos bairros de João Pessoa nesta quarta-feira

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) realizou, nesta quarta-feira (21), mais uma operação de limpeza diária, com serviços de conservação urbana em diversos pontos da cidade. As ações contemplaram bairros como Ipês, Paratibe, Cruz das Armas, Água Fria, Geisel, Mumbaba e Gramame, além da região da Orla, Parque Parahyba II, entre outras localidades.

Entre os destaques da operação esteve a atuação na Avenida Hilton Souto Maior, importante corredor viário que faz a ligação entre o José Américo e a PB-008. No local, as equipes executaram serviços de varrição, roço, capinação, pintura de meio-fio e recolhimento de resíduos, contribuindo para a melhoria da mobilidade, segurança viária e aspecto urbano da via.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o trabalho de conservação acontece de forma contínua em toda a cidade. “Nossas equipes atuam diariamente em diferentes regiões, cuidando dos bairros, das vias principais e dos espaços públicos, para garantir uma cidade mais limpa, organizada e segura para todos. Esse cuidado é permanente e alcança todas as áreas de João Pessoa”, destacou.

O superintendente também reforçou a importância da colaboração da população. “Pedimos o apoio dos moradores para que evitem o descarte irregular de resíduos nas ruas, terrenos e calçadas. A participação da população é fundamental para mantermos a cidade limpa e preservarmos os espaços urbanos”, acrescentou Ricardo Veloso.

Coleta domiciliar – Além dos serviços de conservação, a Emlur mantém o cronograma regular de coleta domiciliar. Nesta quarta-feira, a coleta ocorre até o período noturno nos bairros e localidades atendidos às segundas, quartas e sextas-feiras. As regiões são: Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da Penha e do Seixas, Portal do Sol, São José, Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras, Varadouro, Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar, Tambauzinho, Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira, Planalto da Boa Esperança I, Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

Aplicativo – A Emlur reforça que a população pode utilizar os canais oficiais da Autarquia para solicitar serviços, esclarecer dúvidas e contribuir com a manutenção da limpeza urbana em João Pessoa. Um desses canais é o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.