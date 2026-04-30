A verdadeira idade de Ana Paula Renault surpreende confinados no BBB26 e vira assunto na casa
Por MRNews
Durante a madrugada desta quarta-feira (21), um momento descontraído no Big Brother Brasil 26 acabou se transformando em surpresa geral entre os participantes. Em conversa no confinamento, Ana Paula Renault revelou sua verdadeira idade e deixou colegas literalmente de queixo caído.
O assunto surgiu enquanto a veterana do reality conversava com Jonas Sulzbach sobre aparência e envelhecimento. Em tom de dúvida, Ana Paula questionou: “Acho que 38 [anos] passa, não passa?”. A fala despertou imediatamente a curiosidade de Gabriela Saporito, que acompanhava o diálogo e reagiu intrigada. “Por quê? Você tem mais de 38?”, perguntou.
Sem rodeios, Ana Paula fez a revelação que surpreendeu a todos: “44 [anos]”. A resposta causou espanto imediato entre os confinados próximos. Samira, que também participava da conversa, quis saber se a jornalista já havia recorrido a procedimentos estéticos mais invasivos e questionou diretamente se ela havia feito plástica.
Diante da negativa de Ana Paula, Gabriela insistiu no tema, demonstrando incredulidade. A sister afirmou que jamais imaginaria aquela idade ao observar a aparência da colega. “Achava que, no máximo, uns 35, 36. Você tem quase 50 anos? Ah, não, você faz alguma coisa”, comentou, visivelmente surpresa.
Diante da repercussão, Ana Paula Renault explicou com naturalidade como cuida da aparência. Ela negou a realização de cirurgias plásticas e destacou que mantém uma rotina regular com dermatologista, focada em tratamentos estéticos não invasivos. A jornalista admitiu apenas um procedimento discreto nos lábios, reforçando que prioriza cuidados básicos com a pele e saúde.
Além da conversa sobre idade e beleza, outro assunto envolvendo Gabriela Saporito ganhou destaque fora da casa. O participante Matheus, em diálogo com Leandro, fez comentários sobre a vida íntima da sister, sugerindo que ela não teria “mente aberta” por ser virgem. A fala gerou forte repercussão negativa nas redes sociais.
A equipe responsável pelas redes sociais de Gabriela publicou uma nota de repúdio, classificando o comentário como machista e desrespeitoso. O comunicado destacou que virgindade não define maturidade nem limita a visão de mundo de uma mulher, criticando o uso de rótulos íntimos para desqualificar participantes dentro do BBB26.
O episódio envolvendo Ana Paula Renault reforçou como temas como idade, aparência e julgamentos pessoais seguem rendendo debates dentro e fora da casa, mantendo o BBB26 entre os assuntos mais comentados do momento.
Tags: BBB26, Ana Paula Renault, idade Ana Paula Renault, Big Brother Brasil, reality show, TV Globo
