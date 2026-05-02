Curta Ópera PB, Rubacão Jazz e Túlio Melo se apresentam no Viva o Centro com Música

O projeto Viva o Centro com Música apresenta, nesta quarta-feira (21), o grupo Curta Ópera PB e a camerata acompanhada pelo piano e voz a partir das 17h30. Em seguida, no adro do convento, se apresenta o Quinteto de Metais da Big Band Rubacão Jazz, com repertório eclético com músicas internacionais e nacionais ao som dos metais. A entrada é aberta ao público e o estacionamento também é gratuito.

Nesta quinta-feira (22), às 18h, é o dia da apresentação completa da Big Band Rubacão Jazz com cantor Túlio Melo que apresentará um repertório voltado todo para o bolero. Será uma apresentação única, não havendo a ópera antes. São 30 músicos em cena interpretando também composições de grandes nomes como o trombonista e maestro Glen, músicas paraibanas do maestro Villô, obras da música brasileira e composições do trombonista americano John Fedchock. O encerramento fica por conta de clássicos do frevo, reforçando a identidade nordestina.

Os Feijões Mágicos – O grupo Curta Ópera PB volta a apresentar na sexta-feira (22) a miniópera Feijões Mágicos. Devido ao sucesso que foi na última sexta-feira, a ópera retorna com música e direção musical de Carlos Anísio e textos, dramaturgia e direção de produção de Valeska Picado, ‘A Ópera Feijões Mágicos’ é uma livre adaptação do conto clássico “João e o Pé de Feijão’. Ambientada no universo do circo, a história ganha novos contornos, com artistas circenses que, entre números de espetáculo e fantasia, revelam a trama de forma criativa e encantadora para públicos de todas as idades.

Construído no formato de ópera, o concerto une música, teatro e performance, com cantores e atores que dão vida a personagens cheios de energia e imaginação. A montagem reúne cerca de 40 profissionais, entre músicos, intérpretes, cenógrafos, figurinistas e técnicos de luz, som e gravação. A ação envolve ainda os grupos Curta Ópera, Engenho Imaginário e Fazendo Arte, e pelos cantores líricos Izadora França, Leonardo Domingos e Klaiton D’Araújo, além de pianistas selecionados a cada temporada, o Curta Ópera PB é conduzido pelo professor e maestro Carlos Anísio.

Túlio Melo – Natural de em João Pessoa, desde criança sempre esteve envolvido com música. Aos 15 anos começou a se dedicar com mais seriedade, quando iniciou seus estudos na Escola de Música Antenor Navarro. Por três anos estudou piano erudito e técnica vocal com a professora Sara Martins. Em 2009, começou a cursar Canto Lírico na UFPB. No ano seguinte foi um dos finalistas como intérprete da Mostra Sesc de Música Paraibana. Cantor profissional há mais de cinco anos vem se especializando em jazz e presta consultoria para vários cantores do estado da Paraíba. Desde 2010, trabalha em Navios de Cruzeiro, mostrando seu talento para plateias de vários países, dentre eles, Alemanha, França, Espanha, Itália, Argentina e Portugal. No seu currículo consta participação em Bandas Bailes da Capital paraibana. Além de realizar trabalhos na Galeria Produções Artísticas, empresa, da qual, fez seu primeiro musical.

Viva o Centro com Música – O projeto integra as ações do programa ‘Viva o Centro a Pé’, iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com a Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec-JP). A proposta é fortalecer a ocupação cultural do Centro Histórico, promovendo arte, inovação e valorização do patrimônio.

Curta Ópera PB – É um grupo de canto lírico paraibano que surgiu em 2024, após apresentações nesse projeto. É formado pelos cantores Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo e Eduardo Cunha Lima e dois pianistas selecionados a cada temporada. O grupo é conduzido pelo professor e maestro Carlos Anísio. As apresentações da ópera acontecem sempre na nave central do Centro Cultural São Francisco, com repertório composto por música de câmera.

Rubacão Jazz – O maestro da Big Band, Rubacão Jazz, Alexandre Magno, comentou que fará a abertura desta temporada seguindo a sua tradição de interpretar clássicos do jazz como aquelas compostas pelo trombonista, compositor e maestro Gleen (jazz da costa leste) um jazz mais recente tendo como foco os solistas trombonistas, a Música Paraibana do maestro Vilor, Música Brasileira escrita pelo trombonista americano John Fedchock. Para o encerramento, interpretaremos clássicos do frevo.