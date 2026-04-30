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Anúncio dos indicados ao Oscar 2026 será nesta quinta-feira

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Por MRNews

A 98ª edição do Oscar entra em sua etapa decisiva com o anúncio oficial dos indicados, marcado para esta quinta-feira (22), a partir das 10h30 (horário de Brasília). É o momento em que a temporada de premiações ganha contornos definitivos e os filmes que atravessaram o último ano passam a disputar, oficialmente, o lugar na história do cinema.

A revelação dos nomes será feita pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), encerrando a primeira fase de votação, que terminou na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica,  entre atores, diretores, roteiristas e técnicos, participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas próprias áreas. A exceção é a categoria de Melhor Filme, que conta com o voto de todos os membros da academia.

Para quem deseja acompanhar o anúncio em tempo real, a transmissão será feita diretamente pelo site oficial da academia, o Oscar.org. A cerimônia será apresentada, em inglês, pela atriz Danielle Brooks e pelo ator Lewis Pullman.

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Brasil

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega ao anúncio dos indicados em posição de destaque. O principal nome é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece entre os pré-selecionados em Melhor Direção de Elenco. 

O longa venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura .

O país também marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, que está na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Outros destaques incluem o documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que aparece nas pré-listas técnicas pela produção independente americana Sonhos de Trem. No total, a expectativa é de que o Brasil possa alcançar até nove indicações nesta edição.

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A cerimônia de entrega do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, no Dolby Theatre.

A lista com os pré-indicados. 

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