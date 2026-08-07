Seap-PB e MPF dialogam sobre acordos de cooperação técnica — Governo da Paraíba

Em agenda administrativa nesta quarta-feira (21) na sede do Ministério Público Federal na Paraíba, em João Pessoa, o secretário de estado da Administração Penitenciária, João Alves, dialogou com o Procurador Chefe do Ministério Público Federal na Paraíba, Bruno Galvão. Na pauta, conversações com a finalidade das duas instituições firmarem parceria por meio de acordo de cooperação técnica.

“Nós agradecemos ao Procurador Chefe do Ministério Público na Paraíba, Bruno Galvão, por nos receber. A nossa visita, na companhia de nosso chefe de gabinete Tércio Chaves e da assessora de gabinete Christiane Andrade, avaliamos como importante. Serviu para estreitarmos os laços entre a Seap e o Ministério Público Federal. Acreditamos que os diálogos de hoje resultarão em futuras parcerias entre as duas instituições”, avalia o secretário João Alves.

“É sempre importante a aproximação institucional para no campo finalístico alinhar estratégias e no campo gerencial compartilhar informações e somar experiências. Saímos dessa reunião com a expectativa de firmarmos acordos de cooperação técnica que possibilitem o intercâmbio de conhecimento nos temas de segurança, inteligência e gestão que, sem dúvida, servirão aos servidores das duas instituições”, declarou o procurador da República, Chefe do Ministério Público Federal na Paraíba, Bruno Galvão.

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Ascom/Seap-PB

Fotos: Wanildo Martins