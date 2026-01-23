Audiência pública virtual debaterá construção da LDO 2022 em São José do Seridó

A LDO estabelece diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual (LOA), contendo metas e prioridades do governo municipal, despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, fixa limites para os orçamentos do Legislativo e dispõe sobre gastos com pessoal e política fiscal, entre outros temas.





A audiência pública será voltada aos integrantes da administração pública de São José do Seridó, Câmara Municipal e população em geral convocados a participar deste momento.





PROGRAMAÇÃO





13:45 – credenciamento dos participantes;

14:00 – abertura e composição dos coordenadores da audiência;

14:10 – leitura da lista de autoridades e dos representantes municipais presentes;

14:20 – palavra do prefeito;

14:40 – exposição dos objetivos da reunião;

15:00 – discussão das propostas e ações;

16:30 – apresentação de propostas pela população em geral;

17:00 – fechamento dos trabalhos com elaboração e aprovação da ata da audiência;





DOCUMENTOS





Confira decreto nº 280, de 23 de março de 2021, que institui grupo de trabalho e regulamenta a realização de audiências públicas para a elaboração da LDO 2022 de São José do Seridó: