Vice-governador prestigia comemorações pelos 327 anos de Pombal e destaca investimentos do Governo do Estado no município — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve nessa sexta-feira (25) no município de Pombal, no Sertão paraibano, participando das comemorações pelos 327 anos de emancipação política. Na ocasião, o vice-governador destacou o volume de investimentos na cidade, que somam mais de R$ 330 milhões em diversas áreas.

“Pombal é uma cidade histórica e estratégica para o Sertão da Paraíba. A presença do Governo do Estado se traduz em obras e ações concretas, que melhoram a vida das pessoas. Celebramos seu aniversário com respeito à sua história e reforçamos o nosso compromisso com o futuro desse povo”, afirmou o vice-governador Lucas Ribeiro.

Entre as principais obras no município estão a implantação do serviço de hemodiálise no Hospital Regional, melhorias em escolas estaduais, pavimentação de vias urbanas e a ampliação do Restaurante Popular. A zona rural também tem sido beneficiada com passagens molhadas e novos sistemas de abastecimento de água, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento da região.

Acompanharam o vice-governador na ocasião o ex-candidato a prefeito Pedro Feitosa, o suplente de senador Diego Tavares; os prefeitos Arthur (Riacho dos Cavalos), Leomar (Belém do Brejo do Cruz) e Edilson (Coremas); o ex-prefeito de São José da Lagoa Tapada, Coloral; além de outras lideranças do Sertão.