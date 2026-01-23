Raphaela Santos em João Pessoa: esquema de trânsito para show é definido para a quinta-feira (22). Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

O esquema de trânsito para a gravação do DVD de Raphaela Santos no Busto de Tamandaré, no bairro de Tambaú, em João Pessoa, foi definido para a quinta-feira (22). De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), vai haver um reforço no transporte público para comportar a demanda da festa.

Em relação ao trânsito, haverá restrição de estacionamento na Rua Índio Arabutan, no trecho entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco e, na Avenida Cabo Branco, do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius. A medida visa facilitar o trânsito no local.

Além disso, bloqueios vão ser realizados na Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré, e no final da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido praia, com desvio pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Agentes de trânsito que estiverem no local vão indicar as vias alternativas para os motoristas.

No que diz respeito ao reforço no transporte público no dia do show de Raphaela Santos, a Semob-JP informou também que as linhas 510 (Tambaú), 507 (Cabo Branco) e os circulares 1500 e 5100 terão ampliação da oferta a partir das 19h, com a disponibilização de 12 ônibus extras, totalizando cerca de 60 viagens adicionais durante os dias de shows.

Viagens extras, após o encerramento da festa, estão previstas também, porque o órgão de mobilidade entende que pode haver uma procura alta após a finalização do show. Agentes de mobilidade vão monitorar a operação do transporte.

Gravação de DVD de Raphaela Santos em João Pessoa

O show de Raphaela Santos é uma gravação de um DVD da artista, que começa a partir das 21h e vai contar com a participação de diversos cantores. Vai haver convidados como Grupo Di Propósito, Zé Felipe, Diego e Victor Hugo, Ludmilla e Aldair Playboy. O evento é gratuito, na orla de João Pessoa.

A festividade acontece no palco da estrutura montada para o Forró Verão 2026, evento feito pela prefeitura, que traz shows a cada fim de semana de janeiro. Dorgival Dantas, Banda Magníficos e outros já se apresentaram no festival.