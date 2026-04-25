Hospital de Clínicas de Campina Grande inicia cirurgias pediátricas do calendário 2026 do Opera Paraíba — Governo da Paraíba

O Hospital de Clínicas de Campina Grande (HCCG), unidade hospitalar do Governo da Paraíba, deu início nesta quinta-feira (15) às cirurgias pediátricas do calendário 2026, por meio do programa Opera Paraíba, com cirurgias de otorrinolaringologia, que incluíram procedimentos de remoção de amígdalas, adenoides e correções de problemas nasais. A iniciativa, que é uma ação contínua do Governo do Estado, visa intensificar a redução das filas de espera por procedimentos eletivos em crianças abaixo dos 16 anos de idade.

Só no último ano o Hospital de Clínicas de Campina Grande realizou cerca de 600 cirurgias de Otorrino. O diretor do Hospital de Clínicas de Campina Grande destacou a importância do programa: “É uma prioridade do Governo do Estado levar atendimento de qualidade para estes pequenos paraibanos, e o Hospital de Clínicas se empenha diariamente para garantir que esses procedimentos sejam realizados com a máxima segurança e eficiência, devolvendo a qualidade de vida aos pacientes.”

O alívio e a satisfação são evidentes entre as famílias beneficiadas. Helane Maria de Sousa, mãe de Marina Maria, de 4 anos, conta que sua filha sofria com crises frequentes de amigdalite e longos períodos de inflamação: “Ela estava com deficiência para ganho de peso, dificuldades para dormir e estava com baixa frequência na escola, por conta das crises, então decidi recorrer à cirurgia”, contou comemorando o resultado: “Agora, ela vai poder tomar muito sorvete.”

Aguila Maísa Liberato, mãe de Nathanael Ravi, também de 4 anos, viu o filho sofrer, ficar mal na escola e o problema da garganta ocasionou um atraso na fala e dificuldade para se comunicar: “Ele já não ia pra aula porque vivia muito doente. Agora, estou feliz. Aliviada porque sei que ele vai ficar bem e vai voltar a uma vida normal de uma criança, poder ir para escola, não tá sendo furado nem medicado, e vai ter uma vida de uma criança normal e feliz.”

Além das cirurgias de otorrinolaringologia, o programa oferta cirurgias geral/pediátricas de hérnias (umbilical, inguinal) e postectomia (fimose) e ortopédicas para correção do pé torto congênito.

O Opera Paraíba é um programa do Governo do Estado e para ter acesso o usuário precisa ter indicação cirúrgica e se dirigir até a secretaria de saúde de seu município, onde será incluído no fluxo. A partir do atendimento com o médico especialista do programa, os pacientes são avaliados e após estarem aptos, aguardam o contato da unidade para a realização da cirurgia.