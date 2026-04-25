Festival de Música da Paraíba abre inscrições nesta quinta (15): veja como se inscrever

Festival de Música da Paraíba. Governo da Paraíba/Divulgação

As inscrições para o Festival de Música da Paraíba foram abertas nesta quinta-feira (15), por meio de um edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O Festival de Música da Paraíba, que está na 9º edição, homenageia o compositor e músico Luiz Ramalho, nascido em Bonito de Santa Fé e falecido em 1981.

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A premiação total contempla valores de até R$ 10 mil. O primeiro colocado receberá R$ 10 mil; o segundo, R$ 7 mil; o terceiro, R$ 5 mil. Também haverá prêmio de R$ 3 mil para o melhor intérprete e R$ 5 mil para o vencedor escolhido pelo júri popular.

Inscrição no Festival de Música da Paraíba

As inscrições seguem abertas até 13 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do festival.

Podem se inscrever artistas paraibanos com residência comprovada no estado, além de músicos de outros estados que comprovem morar na Paraíba há pelo menos dois anos. É necessário ter mais de 18 anos e apresentar música autoral inédita, ou seja, que ainda não tenha sido divulgada ou executada publicamente, total ou parcialmente, por qualquer meio.

Quem pode participar do Festival de Música da Paraíba

Poderão participar artistas paraibanos com residência comprovada no território estadual ou artistas de outros estados, desde que igualmente comprovem ser residentes na Paraíba ao menos há dois anos; ter idade acima de 18 anos e com música autoral inédita. Considera-se inédita a composição que ainda não tenha sido objeto de comunicação ou transmissão ao público, sob qualquer forma, ou fixação de qualquer natureza, seja de forma integral ou parcial.

Categorias e critérios do Festival de Música da Paraíba

O festival aceita os mais variados gêneros da música cantada, desde que as obras sejam comprovadamente autorais e inéditas, mediante declaração dos participantes.

Serão selecionadas 30 canções para a fase classificatória, sendo 15 em cada eliminatória, além de 10 suplentes. A escolha terá como critérios básicos os princípios universais de construção de uma canção, como harmonia, melodia e ritmo, criatividade e originalidade, além da poesia, somados à avaliação técnica e à percepção do profissional responsável.

A votação popular será realizada no site oficial do festival, no período de 26 a 30 de maio, encerrando-se após a execução da última música da final. Já a ordem das apresentações nas eliminatórias será definida por sorteio, marcado para 27 de março, às 14h30.

Cronograma do Festival de Música da Paraíba