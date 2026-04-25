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Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões

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Por MRNews

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 03 – 13 – 15 – 16 – 46 – 47

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O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 41 milhões.



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A quina teve 46 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 38.114,61. Outras 3.175 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 910,23 cada. 

 

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