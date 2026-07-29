Prefeitura de João Pessoa dispõe de serviço 24h para assistência em saúde bucal

A fim de garantir uma assistência integral, a Prefeitura de João Pessoa dispõe de um serviço, que funciona 24h, para atender casos de urgência odontológica. Nesse sentido, quem precisar de assistência em saúde bucal, seja morador ou turista, pode se dirigir a um dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), localizados nos bairros da Torre e Mangabeira.

São considerados casos de urgência odontológica, dor dental aguda; dor nos tecidos moles da boca relacionados, ou não, a processos infecciosos; abscessos (dentário ou periodontal) resultando em dor localizada e inchaço; fratura dental; entre outros procedimentos nos quais não são possíveis esperar para o atendimento agendado.

Camila Castelo Branco, diretora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde, ressaltou que nos dois CEOs, os profissionais especializados atendem 24 horas para acolher a população sempre que preciso. “Nosso compromisso com a saúde da população é garantir uma assistência integral e constante. Por isso, temos um serviço que funciona de forma ininterrupta em dois bairros diferentes, facilitando o acesso de quem precisa, principalmente para casos que gera uma dor maior, inchaço e se torna um incomodo persistente”, destaca.

Ainda de acordo com a gestora, o atendimento de urgência odontológica dos CEOs Torre e Mangabeira é um complemento à assistência rotineira prestada pelas 191 equipes de saúde bucal, que atuam nas unidades de saúde da família, e pelos demais Centros. “Toda situação na boca precisa ser avaliada pelo profissional de odontologia. Se é algo mais tranquilo e simples, pode ser avaliado na própria USF de referência, onde são ofertadas consultas, profilaxia (limpezas), restaurações, remoção de tártaro, extrações dentárias, entre outros serviços”, explica.

Atendimentos – Em 2025, os CEOs Torre e Mangabeira realizaram 40 mil atendimentos de urgência. Desse total, 75% foram realizados no Centro localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre, os demais, no Centro localizado na Rua Romário Cupertino de Morais, s/n°, em Mangabeira.

Além do atendimento de urgência – Rotineiramente, os Centros de Especialidades Odontológicas funcionam de segunda a sexta-feira realizando atendimento dos casos mais complexos, que são encaminhados pelos dentistas das USF, como cirurgia oral menor, endodontia (tratamento de canal), dentística (restaurações), radiologia, periodontia (tratamento da gengiva), estomatologia (diagnósticos de lesões da cavidade bucal), realização de biópsias e prótese dentária e serviços de odontopediatria.

Também são realizados atendimentos especializados a pacientes com necessidades especiais e do projeto Saúde Bucal do Trabalhador, que funciona com horário diferenciado, das 17h às 21h, com atendimento específico para quem trabalha durante o dia e não consegue ser atendido nos horários convencionais das unidades de saúde.

Além dos encaminhamentos das USFs, os CEOs atendem usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de algumas Organizações não Governamentais (ONGs) que atuam no seguimento da assistência psicossocial, bem como as crianças com doenças raras.