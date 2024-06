Moradores das 1ª e 2ª regiões elegem transporte público e saúde como prioridades na plenária do ‘Você Prefeito’

A noite dessa terça-feira (11) foi mais um momento para a participação popular na administração municipal. Moradores das 1ª e 2ª regiões se reuniram com secretários e representantes de secretarias de João Pessoa na Escola Estadual Alice Carneiro, às 18h30, na Avenida Sapé, bairro de Manaíra, para eleger as demandas prioritárias de seus bairros na plenária do ‘Você Prefeito’. E os setores escolhidos por eles foram transporte público e saúde, embora infraestrutura, segurança e educação também tenham sido muito citados.

Quase 700 pessoas participaram a audiência pública, sendo 250 de forma presencial e mais de 400 de forma virtual. O vice-prefeito Leo Bezerra, que participou da plenária, lembrou a importância da participação popular. “Esse é o momento de ouvirmos a voz de vocês. Faço questão de nominar todos esses secretários e diretores da gestão, porque são eles que vão ficar encarregados de, junto comigo, levar para o prefeito Cícero Lucena as demandas aqui faladas. Esse microfone é de vocês e nós agora somos todos ouvidos, e até o próximo dia 13, através do site da Prefeitura, vocês vão poder votar nas demandas que vocês desejam para o município de João Pessoa”, enfatizou.

Para acessar a plataforma ressaltada pelo vice-prefeito Leo Bezerra, basta clicar no link https://intranet.joaopessoa.pb.gov.br/voceprefeito/#/ e eleger três políticas públicas prioritárias para a sua região.

O secretário da Participação Popular (SEPP), Thiago Diniz, referendou a fala do gestor municipal. “A gente está chegando nessa reta final, um momento importante da democracia participativa de João Pessoa. Essa é a quinta audiência pública, a nossa penúltima, e a gente fica muito feliz em fazer mais um momento como esse, onde a população tem, através daquele microfone, o poder de expressar as suas reclamações, as suas críticas construtivas, a sua interação direta com o Poder Público Municipal, para que a gente possa, a partir disso, melhorar o nosso planejamento e fazer com que as políticas públicas efetivamente cheguem na ponta, cheguem até as pessoas que mais precisam, e esse é um momento fundamental para que a gente possa acertar mais, para que a gente possa melhor tomar as nossas decisões”, destacou Thiago Diniz.

Já a secretária de Habitação, Socorro Gadelha, pontuou os projetos da sua pasta nas comunidades que integram as 1ª e 2ª regiões. “A gente está trabalhando com o foco na área habitacional do interesse social. O prefeito Cícero Lucena tem dado muito apoio, tanto na parte de construção como na parte de reforma, como aqui no São José, na Compra Assistida. As 250 famílias que moravam na beira do mangue estão hoje recebendo seus apartamentos com a titularidade registrada em cartório, com isenção de ITBI e com toda a papelada. Existe todo um arcabouço de programas da Secretaria de Habitação para atender a população”, elencou.

Participação popular – A 1ª região corresponde aos bairros Aeroclube, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Jardim Luna, Brisamar, João Agripino e Bairro São José, além das comunidades São Luiz, São Gabriel, São Mateus, Travessa Washington Luís e Chatuba I, II e III.

Geraldo Joaquim, representante da 1ª região, lembrou que desde 2020 a comunidade do Bairro São José já não sofre mais com a cheia do Rio Jaguaribe. “Eu saio de manhã para fazer fiscalização e passar para os articuladores para chegar à gestão. E aqui tivemos a questão do rio, que tem sido feito um trabalho muito bom dentro do rio e desde 2020 não chegou mais cheia no São José”, lembrou.

Já a 2ª região inclui os bairros da Penha, Quadramares, Altiplano Cabo Branco, Cabo Branco, Tambaú, Seixas e as comunidades Jacarapé, Aratu, Vila dos Pescadores, Rio do Cabelo, Vila do Sol, Vila São Domingos, Rabo do Galo, Vila Mangueira, Barreira do Cabo Branco e Paulino Pinto.

O conselheiro da região, Allan Lima, cobrou melhorias no transporte público. “A importância daqui, primeiramente, é ter esse contato na Prefeitura onde a comunidade pode ser escutada. Eu posso falar da demanda do meu bairro da Penha, que a gente precisa muito de transporte público. É um bairro muito longe, dentro da Capital e ao mesmo tempo se torna um interiorzão. E a gente sente muita dificuldade por causa de transporte para sair e se locomover. A frota é pequena, a gente precisa ver se a frota aumentasse e, também, se reativasse as duas linhas que a gente não tem mais”, reivindicou.

O diretor da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, garantiu que a demanda já está no radar da Semob-JP que já estão sendo estudadas as formas de as linhas voltarem a circular no setor o mais rápido possível.

Com relação a saúde, outra área muito reivindicada, foram apontados pela população a necessidade de reformas em postos de saúde e construção de novas unidades. A representante da pasta, Iara Lins, diretora do Distrito Sanitário V, assegurou que muitos locais já estão passando por reforma e que já há licitação para a construção de mais postos.

Último encontro – A próxima plenária, dia 13 de junho, encerra o ciclo das audiências públicas do programa ‘Você Prefeito’, nas 11ª e 3ª regiões do município. A reunião acontece no Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena, às 18h30, na Avenida Josefa Taveira, no bairro Mangabeira.

A audiência pública em Mangabeira também vai ouvir os moradores das 6ª e 8ª regiões, que tiveram a data da plenária adiada devido fortes chuvas em João Pessoa. A Prefeitura vai disponibilizar transporte para os moradores das 6ª e 8ª regiões que desejarem participar e dar sua contribuição para melhorias em seus bairros.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/maparegioes.