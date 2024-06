Argentinos Juniors x Central Córdoba ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (12/06)

A partida entre Argentinos Juniors vs. Central Córdoba é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2023, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (12/06) às 19 hs. O mandante do jogo é Jrs. ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’.

PALPITE

Argentinos Juniors 2 vs. 1 Central Córdoba

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Prévia: Argentinos Juniors vs. Central Córdoba

Na próxima quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, o Argentinos Juniors recebe o Central Córdoba no Estadio Diego Armando Maradona, pela quinta rodada da segunda fase da Primera División Argentina. O time da casa busca manter seu recorde perfeito jogando em casa nesta fase do campeonato.

Contexto do Jogo

O Argentinos Juniors, atualmente na quinta posição da tabela acumulada, sofreu uma derrota por 1-0 contra o Belgrano na rodada anterior. Já o Central Córdoba, que está penúltimo na classificação geral, perdeu por 4-2 para o Talleres Córdoba, e enfrenta uma temporada difícil.

Análise dos Times

**Argentinos Juniors**

– **Forma Recente:** A equipe vem enfrentando dificuldades em jogos fora de casa, conseguindo apenas um ponto nos últimos três confrontos fora de seus domínios, e não conseguiu marcar gols nessas partidas.

– **Desempenho em Casa:** Em contraste, seu desempenho em casa tem sido excepcional, permanecendo invicto no Estadio Diego Armando Maradona em ambas as fases da competição. A equipe conquistou quatro vitórias consecutivas em casa em todas as competições, sem sofrer gols em duas dessas partidas.

– **Objetivos na Temporada:** Com 32 pontos no campeonato doméstico em 2024, o Argentinos está a quatro pontos do River Plate, líder da tabela, e a apenas dois pontos de uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

– **Retrospecto Contra o Adversário:** O Argentinos nunca perdeu um jogo em casa contra o Central Córdoba, mas só conseguiu vencê-los uma vez, na temporada 2020 da Superliga, por 3-1.

**Central Córdoba**

– **Forma Recente:** O time tem sido consistentemente vulnerável defensivamente, concedendo 13 gols em quatro jogos na segunda fase do campeonato, a maior quantidade de qualquer equipe.

– **Desempenho Geral:** Com 11 pontos na temporada da Primera División, o Central Córdoba está apenas acima da linha de rebaixamento devido ao péssimo desempenho do Tigre.

– **Desafios do Técnico:** Lucas Gonzalez, em sua primeira temporada no comando, perdeu 11 de seus 18 jogos domésticos este ano.

– **Histórico Recente:** O Central Córdoba tem três derrotas consecutivas fora de casa nesta fase, marcando apenas um gol e sofrendo 10. No entanto, eles conseguiram abrir o placar em duas de suas últimas três partidas antes de perderem o controle do jogo.

Notícias das Equipes

**Argentinos Juniors**

– **Desfalques:** Gaston Veron, com lesão muscular, está fora até meados de junho. Francisco Alvarez retornou de suspensão contra o Belgrano.

– **Mudanças no Time:** Santiago Montiel entrou no time titular na ausência de Veron.

– **Possível Escalação:** Rodriguez; Alvarez, Galvan, Vega; Santamaria, Oroz, Cardozo, Viveros, Batallini; Lescano, Gondou.

**Central Córdoba**

– **Desfalques:** José Gomez e Thiago Nuss estão fora até o início de julho devido a lesões. Matias Godoy deve retornar no meio de junho.

– **Destaque:** Tomas Molina marcou duas vezes na última rodada, liderando a equipe em gols na segunda fase.

– **Possível Escalação:** Ingolotti; Garrido, Valdez, Leizza, Rivero; Trindade, Vazquez, Atencio; Sanabria, Molina, Cansinos.

Previsão do Jogo

Dada a forma que o Argentinos Juniors tem demonstrado em casa e a vulnerabilidade defensiva do Central Córdoba, é esperado que os donos da casa criem várias oportunidades de gol e capitalizem sobre elas.

**Previsão:** Argentinos Juniors 3-1 Central Córdoba

Essa partida promete ser emocionante, com o Argentinos buscando solidificar sua posição na tabela e o Central Córdoba tentando se afastar da zona de rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2023/2024

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos