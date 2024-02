PALMEIRAS X CORINTHIANS – ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2024, HOJE (18/02)

Palmeiras x Corinthians: O Dérbi Paulista em Foco

O tão esperado confronto entre Palmeiras e Corinthians está prestes a agitar o cenário do futebol paulista mais uma vez. Neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena Barueri, as duas equipes se enfrentarão pela nona rodada do Campeonato Paulista, prometendo muita emoção e rivalidade em campo.

Em Busca da Vitória e da Liderança

O Palmeiras entra em campo determinado a conquistar os três pontos para manter sua busca pela liderança geral do Paulistão. Após uma vitória suada sobre o Santo André na última rodada, o Verdão, liderado pelo técnico Abel Ferreira, busca consolidar sua posição e ainda complicar a situação do seu maior rival na competição.

Corinthians em Busca da Recuperação

Por outro lado, o Corinthians chega ao confronto precisando se recuperar no campeonato. Atualmente na última colocação do grupo C, o Timão vem de uma vitória convincente sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e busca dar continuidade a esse momento positivo diante do seu arquirrival.

Retrospecto e História

O Dérbi Paulista é um dos clássicos mais tradicionais e acirrados do futebol brasileiro, com uma longa história de rivalidade. Ao longo dos anos, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em 378 ocasiões, com vantagem para o Verdão, que venceu 134 vezes, contra 129 vitórias do Timão e 115 empates. Uma batalha não só pelos pontos, mas também pela supremacia e orgulho de suas torcidas.

Prováveis Escalações e Palpites

As prováveis escalações para o confronto prometem equilíbrio e qualidade técnica. Pelo Palmeiras, jogadores como Weverton, Gustavo Gómez e Flaco López devem ser destaques, enquanto o Corinthians aposta em nomes como Cássio, Fagner e Yuri Alberto para buscar a vitória.

Em relação aos palpites, a expectativa é de um jogo disputado e equilibrado, típico de clássicos. O repórter Johnny Cangirana, do Palmeiras, arrisca um empate por 1 a 1, ressaltando a importância de se manter atento em confrontos dessa magnitude.

Onde Assistir e Acompanhar

Para os fãs que não querem perder nenhum lance desse clássico emocionante, a transmissão estará disponível na Record TV e no Paulistão Play, garantindo que todos possam acompanhar cada momento dessa batalha dentro de campo.

Em resumo, Palmeiras e Corinthians se preparam para mais um capítulo dessa rivalidade histórica, em busca da vitória e do orgulho de suas torcidas. Que vença o melhor e que o espetáculo do futebol seja o grande vencedor deste Dérbi Paulista.