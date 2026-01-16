Em Currais Novos, local onde será construída nova UBS recebeu visita técnica dos gestores do município

A Prefeitura de Currais Novos realizou, nesta segunda-feira (12), visita técnica ao local onde será construída a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Radir Pereira. A agenda contou com a presença do prefeito Lucas Galvão e da secretária municipal de Saúde Alana Moraes, marcando mais um passo importante no fortalecimento da atenção básica no município.

A futura UBS, que será viabilizada por recursos do Novo PAC, irá ampliar e qualificar o acesso da população do bairro Radir Pereira e áreas adjacentes aos serviços de saúde, garantindo um atendimento mais eficiente. A iniciativa integra o planejamento da gestão municipal voltado à melhoria da infraestrutura da saúde e à ampliação da rede de atenção primária.

Durante a visita, foram avaliados aspectos técnicos do terreno e discutidos os próximos encaminhamentos para a execução da obra, que representa um avanço significativo na oferta de serviços essenciais e na promoção da qualidade de vida da população.