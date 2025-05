Sedap-PB promove reunião do Fórum de Secretários e Secretárias de Agricultura durante a Expapi — Governo da Paraíba

Certificação sanitária, implementação de consórcios, aquisição e distribuição de sementes e a criação da linha de crédito Empreender Rural para o pequeno produtor que está sendo implementada pelo Governo do Estado, por meio do Programa Empreender Paraíba, voltada à certificação, inicialmente, aos produtores de queijo, mel e ovo de capoeira. Esses foram alguns dos temas abordados durante a IV Reunião do Fórum de Secretários e Secretárias de Agricultura da Paraíba (Fessagri), realizada nesta segunda-feira (19).

A reunião ocorreu como parte da programação da 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), que acontece até domingo (25), no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande.

O secretário do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), Joaquim Hugo, ressaltou que “a Expapi não é só uma exposição de animais, tem também uma vasta programação, e o encontro do Fessagri, com os secretários e secretárias de agricultura do estado da Paraíba, é um momento para ouvi-los, um momento para dialogar”.

Joaquim Hugo ressaltou que há uma sinalização positiva do governador João Azevêdo, que participou na abertura da Expapi na noite do domingo, para a implantação da linha de crédito chamada de Empreender Rural, por meio do Programa Empreender Paraíba, visando facilitar a certificação de queijarias, produção de mel e de ovo de capoeira. “A certificação é o caminho do produtor para conseguir comercializar sua produção. A ideia é dar um ‘empurranhãozinho’ para que os produtores consigam o selo de certificação e possam ampliar seus negócios”, comentou.

As condições pensadas da nova linha de crédito Empreender Rural são financiamento de até 60 parcelas, com a ação de carência de até 12 meses. A intenção é que o produtor pessoa física tenha acesso até a R$ 30 mil, enquanto quem tem a formalização, já possui o CNPJ, o crédito chegaria até R$ 150.

O secretário executivo do Programa Empreender Paraíba, Fabrício Feitosa, participou da reunião da Fessagri. Ele explicou que a nova linha de crédito está em fase final de preparação. “A gente já fez uma discussão das condições do financiamento, agora é o momento para conversar com as secretarias parceiras, como a Sedap-PB, para entender esssa necessidades e contar com essa parceria técnica para que a gente possa conseguir implantar a proposta”, contou.

Fabrício Feitosa explicou que “a gente vai entendendo esses arranjos produtivos que são estratégicos e importantes, escutando a Sedap-PB e também a Secretaria de Agricultura Familiar”. Ele avaliou que em até 60 dias o programa Empreender Rural deve estar sendo implementado.

Durante a reunião da Fessagri os secretários e secretárias de agricultura puderam conhecer experiências exitosas de consórcios como o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental (Cisco Agro), ouvir sobre a experiência de sucesso do Pacto Novo Cariri, debater sobre financiamento e receber informações sobre as ações do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, realizadas a certificação de produtos, a defesa agropecuária, entre outros.



Audiências na Expapi – O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, aproveitou a realização da reunião da Fessagri, durante a Expapi, para realizar audiências individuais com os secretários municipais. Foi uma oportunidade de manter um contato direto com representantes municipais sem a necessidade do deslocamento destes para João Pessoa.

“A gente aproveita que eles já estão participando da reunião da Fessagri, onde se discute as pautas coletivas do setor, para disponibilizar um momento para ouvir as pautas individuais dos municípios”, comentou o secretário Joaquim Hugo. Essas audiências foram realizadas no turno da tarde.

Secretários aprovam formatos – Tanto o formato das reuniões do Fessagri, como ambiente para debate de pautas coletivas dos municípios, quanto a realização de audiências particulares do secretário Joaquim Hugo, durante a realização da Expapi, foram aprovadas pelos secretários e pelas secretárias de agricultura.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Agrário do município de Mari, Severino Ramos do Nascimento, frisou que “esses momentos são fundamentais para a integração dos secretários, que é uma estratégia adotada pelo secretário Joaquim Hugo. A gente passou um período longo que não havia e que tinha a maior dificuldade de dialogar com os secretários”.

Para Severino do Nascimento, “com essa estratégia de aproveitar as feiras, que é outro grande momento, e agregar os secretários, você tem o encontro das identidades territoriais, das questões culturais de cada região”. Ele completou: “Foi criado um espaço em que a gente bebe das realidades dos outros municípios e todos crescem com o aprendizado”.

A secretária de Agricultura e Desenvolvimento Rural da cidade de Pocinhos, Valéria Andrade, também aprovou a iniciativa. “É um momento em que todos os municípios estão aqui com direito de fala, onde se pode falar a realidade de cada município, de cada região. Diante deste tipo de reunião é que vem se desenvolvendo a agricultura da nossa Paraíba”, avaliou.

Valéria Andrade também ressaltou que “a facilidade de se reunir e a conexão entre os municípios. Eu costumo dizer que o Fessagri permite o intercâmbio de conhecimentos, de informações e de oportunidades para os municípios”. Ela também destacou a possibilidade de realizar audiências individuais como um instante importante para que as demandas mais particulares de cada município sejam apresentadas ao secretário Joaquim Hugo sem a necessidade de se deslocar até a capital.

O secretário de Desenvolvimento Rural do município de São Vicente do Seridó, Gerson Tibúrcio, afirmou que “reunir os secretários de agricultura permite que cada um traga as demandas para serem apresentadas e discutidas em conjunto e ver os encaminhamentos que possam ser feitos”. Ele considerou que os encontros dos secretários e secretárias de agricultura ocorrer durante as feiras e exposições agrega e une os secretários e secretárias, reduz a burocracia para ter o contato com secretário de Estado.

Gerson Tibúrcio também ressaltou a importância das audiências individuais realizadas no espaço da Expapi. “Um ponto positivo é que, além do fórum, onde são apresentadas as demandas de todos os municípios, ele nos atende de forma particular, porque cada município tem também sua demanda específica e é muito importante ele ouvir cada um de nós”.