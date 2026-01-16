sexta-feira, janeiro 16, 2026
Concurso da prefeitura de Sossego abre inscrições com salários de mais de R$ 3 mil

admin1

Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso da prefeitura de Sossego estão abertas, com 66 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

As remunerações vão de R$ 1.518 até R$ 6 mil, a depender do cargo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de fevereiro, no site da banca organizadora do concurso, a Objetiva Concursos.

Concurso da prefeitura de Sossego

  • Nível: fundamental, médio, técnico e superior
  • Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 3,6 mil
  • Inscrições: até 9 de fevereiro de 2026
  • Provas objetivas: 21 ou 22 de março de 2026
  • Resultado final: 27 de maio de 2026
  • Edital do concurso da prefeitura de Sossego

Vagas do concurso da prefeitura de Sossego

  • Agente Comunitário de Saúde – Área 1: 3 vagas
  • Agente Comunitário de Saúde – Área 2: 1 vaga
  • Agente de Vigilância Ambiental: 1 vaga
  • Assistente Administrativo: 3 vagas
  • Assistente Social: 1 vaga
  • Auxiliar de Dentista: 2 vagas
  • Auxiliar de Serviços Gerais: 8 vagas
  • Bioquímico: 1 vaga
  • Dentista: 2 vagas
  • Educador Físico: 1 vaga
  • Enfermeiro PSF: 2 vagas
  • Enfermeiro SMS: 6 vagas
  • Farmacêutico: 1 vaga
  • Fiscal de Tributos: 1 vaga
  • Fisioterapeuta: 1 vaga
  • Gari: 2 vagas
  • Médico PSF: 2 vagas
  • Médico SMS: 1 vaga
  • Merendeira: 3 vagas
  • Monitor: 2 vagas
  • Motorista: 4 vagas
  • Nutricionista: 1 vaga
  • Operador de Máquinas: 1 vaga
  • Orientador Educacional: 1 vaga
  • Professor de Educação Básica II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 2 vagas
  • Professor de Educação Básica II – Educação Infantil: 2 vagas
  • Professor de Educação Básica III – Ciências Biológicas: 1 vaga
  • Professor de Educação Básica III – Educação Física: 1 vaga
  • Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa: 1 vaga
  • Professor de Educação Básica III – Matemática: 1 vaga
  • Psicólogo: 1 vaga
  • Supervisor Educacional: 1 vaga
  • Técnico de Enfermagem: 2 vagas
  • Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga
  • Vigilante: 2 vagas

Etapas do concurso da prefeitura de Sossego

O concurso da prefeitura de Sossego vai se dividir em três etapas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos com inscrição homologada.

Será realizada uma prova prática em 2ª etapa, para Motorista e Operador de Máquinas; uma prova de títulos, de caráter classificatório, como última etapa, para os cargos de Fiscal de Tributos, Orientador Educacional, Professor, Psicólogo e Supervisor Educacional.

