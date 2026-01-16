Concurso da prefeitura de Sossego abre inscrições com salários de mais de R$ 3 mil

Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso da prefeitura de Sossego estão abertas, com 66 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

As remunerações vão de R$ 1.518 até R$ 6 mil, a depender do cargo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de fevereiro, no site da banca organizadora do concurso, a Objetiva Concursos.

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 3,6 mil

Inscrições: até 9 de fevereiro de 2026

Provas objetivas: 21 ou 22 de março de 2026

Resultado final: 27 de maio de 2026

Vagas do concurso da prefeitura de Sossego

Agente Comunitário de Saúde – Área 1: 3 vagas

Agente Comunitário de Saúde – Área 2: 1 vaga

Agente de Vigilância Ambiental: 1 vaga

Assistente Administrativo: 3 vagas

Assistente Social: 1 vaga

Auxiliar de Dentista: 2 vagas

Auxiliar de Serviços Gerais: 8 vagas

Bioquímico: 1 vaga

Dentista: 2 vagas

Educador Físico: 1 vaga

Enfermeiro PSF: 2 vagas

Enfermeiro SMS: 6 vagas

Farmacêutico: 1 vaga

Fiscal de Tributos: 1 vaga

Fisioterapeuta: 1 vaga

Gari: 2 vagas

Médico PSF: 2 vagas

Médico SMS: 1 vaga

Merendeira: 3 vagas

Monitor: 2 vagas

Motorista: 4 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Operador de Máquinas: 1 vaga

Orientador Educacional: 1 vaga

Professor de Educação Básica II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 2 vagas

Professor de Educação Básica II – Educação Infantil: 2 vagas

Professor de Educação Básica III – Ciências Biológicas: 1 vaga

Professor de Educação Básica III – Educação Física: 1 vaga

Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa: 1 vaga

Professor de Educação Básica III – Matemática: 1 vaga

Psicólogo: 1 vaga

Supervisor Educacional: 1 vaga

Técnico de Enfermagem: 2 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga

Vigilante: 2 vagas

Etapas do concurso da prefeitura de Sossego

O concurso da prefeitura de Sossego vai se dividir em três etapas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos com inscrição homologada.

Será realizada uma prova prática em 2ª etapa, para Motorista e Operador de Máquinas; uma prova de títulos, de caráter classificatório, como última etapa, para os cargos de Fiscal de Tributos, Orientador Educacional, Professor, Psicólogo e Supervisor Educacional.

