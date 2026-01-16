Cícero Lucena entrega requalificação da Escadaria Montrosa, garantindo melhoria de vida aos moradores do Roger

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quarta-feira (14), a requalificação da Escadaria Montrosa, uma obra de acessibilidade realizada no bairro do Roger. O investimento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) nessa obra foi de aproximadamente R$ 508 mil.

Além da parte estrutural, o local foi transformado em um ponto turístico, com mirante e espaços de convivência. “A nossa cobrança era que houvesse uma solução definitiva e que a obra não apenas fosse feita, mas que ela fosse bem feita, que tivesse qualidade no serviço para atender essa reivindicação da comunidade. Fico muito feliz em a Prefeitura demonstrar a sua capacidade, a sua sensibilidade, o seu compromisso e a sua ação para mudar a vida das pessoas para melhor, porque é dessa forma que nós compreendemos o objetivo de se fazer política, é dar oportunidade de melhorar a vida das pessoas”, afirmou o prefeito.

A Escadaria Montrosa é um acesso utilizado por diversas pessoas ao longo do dia e era alvo de muitas reclamações por parte dos moradores do Roger. A obra contempla execução do mirante com empraçamento, todo o piso da escadaria em granilite antiderrapante, instalação de corrimão e guarda-corpo, melhoria na iluminação e execução dos pórticos nas extremidades do equipamento.

Garantia de acessibilidade – Para o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, a obra tem um significado que vai além dos valores investidos em recursos financeiros.

“A importância dessa obra não é o valor econômico. Na verdade, nós investimos R$ 500 mil, mas o valor da mobilidade dentro do bairro. Isso aqui é uma reivindicação antiga da comunidade, que não tinha acessibilidade. Hoje, temos corrimão, a calçada toda padronizada, a escadaria dentro das normas. Só sabe o valor dessa obra quem mora aqui nessa comunidade, quem utiliza, quem utilizava nas condições passadas e que vai utilizar a partir de hoje”, declarou.

Moradores comemoram – Maria Celina da Silva mora na comunidade há mais de 50 anos e o sorriso estampado no rosto era a confirmação da satisfação em ver a escadaria revitalizada. “Esse serviço ficou maravilhoso. Nunca pensei na minha vida de ver uma grande obra dessa. O prefeito botou na cabeça de fazer e fez. Eu não tinha visto pronta, mas fiz questão de vir na inauguração e ver como ficou maravilhosa. A comunidade agradece”, comemorou.

Outras obras no Roger – Além da Escadaria Montrosa, a Prefeitura de João Pessoa está com obras para deixar o Roger 100% pavimentado. Além disso, o bairro conta também com a construção do Parque socioambiental, no local do antigo lixão, e dos conjuntos habitacionais S1 e S2, beneficiando centenas de famílias da Comunidade do S.

Confira todas as intervenções na Escadaria Montrosa:

– 146 degraus, mais de 62m de extensão e 25m de altura;

– Acesso superior e inferior (pórtico padrão turismo);

– Reforma de escada;

– Guarda-corpo metálico;

– Corrimão metálico;

– Mirante;

– Arte urbana (desenho sobre muro);

– Bancos de concreto;

– Poste ornamental;

– Arborização (ipê de jardim);

– Calçada em concreto.