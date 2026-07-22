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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

admin1

A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte, segue realizando serviços de limpeza urbana, garantindo ruas mais limpas, organizadas e um ambiente mais saudável para toda a população.

A ação reforça o compromisso da gestão com o cuidado da cidade, a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos santanenses. Contamos com a colaboração de todos para manter nosso município cada vez mais limpo e bem cuidado.

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