Sine-PB disponibiliza mais de mil vagas de emprego em 13 municípios paraibanos — Governo da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) inicia o mês de novembro ofertando 1.181 vagas de emprego em 13 cidades paraibanas. A partir desta segunda-feira (3), só na Capital, são 500 vagas de trabalho para a função de Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo. As demais oportunidades estão nos municípios de João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Cabedelo, Conde, Mamanguape, Patos, Guarabira, Pombal, Princesa Isabel, Sapé, Santa Rita e São Bento.

No posto fixo e nas demais unidades do Sine-PB em João Pessoa, serão oferecidas 777 oportunidades de trabalho. Também há vagas para as funções de garçom (26), camareira de hotel (17), cozinheiro de restaurante (12), pedreiro (10). Na cidade do Conde, serão ofertadas 6 vagas para funções como: auxiliar de manutenção predial, conferente de logística, operador de empilhadeira e empregado doméstico nos serviços gerais.

Em Campina Grande, serão 179 ofertas de emprego, com destaque para as funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria (30), alimentador de linha de produção e auxiliar de expedição (15 vagas cada função), promotor de vendas, (12), lavador de veículos (10). Já na cidade de São Bento, serão oferecidas 5 vagas para função de promotor de vendas, atendente de lojas e vendedor de comércio varejista. Em Patos, são 22 vagas, com maior número para as funções de consultor de vendas (3), técnico eletricista, chapista de lanchonete e analista de planejamento financeiro (uma vaga cada cargo).

O posto do Sine-PB em Bayeux vai disponibilizar 30 oportunidades de trabalho para a função de costureira em geral, enquanto na cidade de Cabedelo, haverá vagas para pedreiro (30), ajudante de carga e descarga de mercadoria (10), vendedor externo (5), motorista carreteiro e auxiliar de limpeza (2 vagas cada cargo), entre outras. Em Santa Rita são 76 vagas, com destaque para o cargo de operador de máquinas fixas – em geral (50).

Em Sapé, serão ofertadas 12 vagas de emprego para diferentes cargos como recepcionista atendente, vendedor pracista e promotor de vendas (duas vagas cada cargo), etc. Já em Guarabira, serão oito vagas para costureira em geral, tecnólogo em sistema para internet e vendedor interno.

Ainda há vagas nos postos do Sine estadual localizados no município de Princesa Isabel – 12 vagas, Pombal – 2 vagas, e Mamanguape – uma vaga de trabalho.

O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados que compareçam às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected] .

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas