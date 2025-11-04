Sedes mostra presença das políticas públicas no dia a dia das famílias na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia



31/10/2025 |

19:30 |

12

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), participa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com um estande que destaca a presença das políticas públicas em todos os momentos da vida das famílias pessoenses. O evento acontece no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, e segue até este sábado (1º).

Com ambientação inspirada nos cômodos de uma casa, o espaço da Sedes simboliza a atuação da pasta em diferentes aspectos da vida cotidiana. A proposta é demonstrar que as ações da secretaria estão presentes desde a segurança alimentar até o apoio em situações sensíveis, além de promover iniciativas voltadas à geração de emprego, qualificação profissional e fortalecimento da renda.

O estande apresenta serviços e programas desenvolvidos pela Sedes, como as Cozinhas Comunitárias, o Polo de Costura, as campanhas de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes, a Economia Solidária, o Programa Pão e Leite e o Balcão de Direitos.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia, a proposta reforça a ideia de que a tecnologia e a inovação devem estar a serviço das pessoas. “Queremos mostrar que toda tecnologia e avanço só fazem sentido quando melhoram a vida das pessoas. Quando o ser humano tem acesso a oportunidades, ele pode se desenvolver, transformar sua realidade e contribuir para o crescimento coletivo”, afirmou.

A 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia reúne instituições, pesquisadores e o público em geral com uma programação voltada à popularização do conhecimento científico e tecnológico, promovendo a integração entre inovação e desenvolvimento social.