Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira realiza São João para pacientes e funcionários — Governo da Paraíba

Com o objetivo de promover felicidade e o bem-estar dos pacientes, o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira realizou, nesta sexta-feira (13), a festa de São João no jardim do ambulatório da instituição. De acordo com o diretor-geral do Complexo, Tercio Ramos, esse momento é realizado para celebrar o período do São João e também fazer disso um momento de acolhimento, promovendo o cuidado com as pessoas, principalmente, com os pacientes.

“É uma forma de terapia e é muito importante porque a gente consegue integrar os familiares, os próprios pacientes, a comunidade como um todo. Esses momentos de celebração, como por exemplo São João, Natal, final de ano, enfim, as festas que temos durante o ano, são extremamente importantes de serem celebradas, de serem lembradas, mas sobretudo de a gente incluir os pacientes, incluir as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia aqui na unidade. Então é extremamente importante que a gente traga essas pessoas para próximo, para celebrar junto”, destacou.

O São João do hospital aconteceu na parte da tarde, a partir das 14h30, com uma celebração festiva para os pacientes internados. Este ano, além dos pacientes, os familiares também foram convidados a participar, promovendo um momento de alegria, brincadeiras, dança e comida. Essa é uma nova iniciativa para integrar as famílias e promover reinserção social, embora o evento para os internados já aconteça anualmente.

A paciente Cristina Maria Docchio, de 53 anos, que está em tratamento no ambulatório do Juliano há seis meses, participou pela primeira vez da festa de São João do Complexo Juliano Moreira, gostou muito do acolhimento e da animação da festa e elogiou o atendimento recebido em seu tratamento. “Ressalto a qualidade das médicas, psicólogas e atendentes, pois são profissionais excelentes. O acolhimento aqui é muito superior ao que experimentei em tratamentos particulares e convênios, me sinto bem tratada e a atenção aqui é bem humanizada”, relatou.

Para a paciente Gilvaneide Helena, de 45 anos, moradora do município de Mari, que há 14 anos faz tratamento psiquiátrico, psicológico e práticas integrativas no Complexo, a festa de São João é um momento bem aguardado. “Sou muito satisfeita com o tratamento que recebo aqui no Juliano Moreira, a equipe médica e o atendimento é nota mil. As festas realizadas aqui, especialmente as festas juninas, promovem muito acolhimento, diversão e oportunidades de fazer novas amizades. Essas comemorações são essenciais para o nosso bem-estar mental e a cada ano as festas se tornam melhores”, lembrou.

As confraternizações promovidas pelo Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira são importantes porque facilitam a integração de familiares, pacientes e a comunidade, promovendo momentos de celebração e bem-estar. Esses eventos ajudam a criar um ambiente de felicidade e cuidado, funcionando como uma forma de terapia e reforçando os laços entre todos os envolvidos.