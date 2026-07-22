Prefeitura realiza Colônia de Férias para crianças da Rede Municipal de Ensino



08/01/2026 |

15:00 |

246

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e do Departamento de Educação Infantil (DEI), inicia suas ações para o ano de 2026 com a Colônia de Férias nas unidades de Educação Infantil. A abertura será no Ninho do Saber Professora Gilberta de Fátima Bezerra de Oliveira, R. Manoel Vicente Rodrigues, 78, no Jardim Veneza, a partir das 7h da próxima segunda-feira (12).

O período dedicado as atividades recreativas a serem vivenciadas pelas crianças dos Ninhos do Saber acontecem até o dia 28 de janeiro.

Durante esses dias as crianças participarão de jogos brincantes, brincadeiras com água, com areia, piqueniques, cineminha, teatro, entre outras atividades.

Além dessas brincadeiras lúdicas as unidades irão receber a visita do grupo de musicalização da Secretaria de Educação, além das contações de histórias com ‘Zezinho Contação’ formado pelos arte-educadores, Carlos Souza e Wellandro Duarte.