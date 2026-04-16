a saga do paraibano Janguiê Diniz

Janguiê Diniz comanda um grupo com mais de 60 faculdades e o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Plínio Almeida

Quantos meninos de família muito simples do semiárido brasileiro vão se tornar bilionários e figurar na lista dos mais ricos de um país continental, como o Brasil? Com toda certeza, a história de Janguiê Diniz é absolutamente fora da curva. E atribuir à sorte quaisquer dos resultados obtidos por ele na vida empresarial seria um erro primário. Como o próprio Janguiê diz, ele é um sujeito “obstinado”. Segundo os dicionários, alguém que se mantém firme nos seus propósitos, com perseverança e uma convicção inabalável. Ou seja, é preciso ver e ouvir dele mesmo quais caminhos foram percorridos para chegar tão longe. Por isso, convidamos você a assistir ao episódio do Mercado em Movimento com este empreendedor, professor, escritor e grande entusiasta da educação como caminho do desenvolvimento pessoal e social.

A história de Janguiê é uma verdadeira jornada pautada em sonhos que encontraram realizações. E de novas empreitadas à vista. De Santana dos Garrotes, pequena cidade do Sertão Paraibano, a família se mudou para o Mato Grosso. A primeira profissão: engraxate. Foi a forma que o menino, com apenas oito anos, encontrou para ter algum dinheiro. Aliás, perseguir objetivos é da alma de Janguiê, que identificou nos estudos a maneira de mudar de vida. Formado em Direito, se tornou juiz e doutor na área. Também foi procurador de justiça e abriu um cursinho preparatório para concursos, que foi um grande sucesso a partir do Recife, ajudando a garantir vagas de centenas de candidatos a altos cargos jurídicos em todas as regiões do Brasil.

Eu não me acho inteligente, eu não me acho talentoso. Eu me acho esforçado, porque o esforço, a determinação e a disciplina superam o talento, frequentemente. Janguiê Diniz – Empreendedor e Educador

Plínio Almeida conversou com o bilionário, que fez falou sobre os segredos para alcançar a riqueza. Plínio Almeida

A Educação como plataforma de sucesso

Do cursinho, chamado Bureau Jurídico, nasceu a primeira faculdade. Hoje, o grupo Ser Educacional possui mais de 60 unidades em todo o país, que atuaram na formação de milhões de pessoas e contam, atualmente, com cerca de 400 mil estudantes. Janguiê Diniz também é fundador e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, além de presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Realiza mentorias, palestras e se dedica à carreira de escritor. São dezenas de livros publicados, alguns deles mostrados na nossa conversa, como “O Código Secreto da Riqueza”.

Quer conhecer mais de perto a história, o pensamento empreendedor e os planos futuros de Janguiê? É só acessar o vídeo abaixo e acompanhar este episódio carregado de boas histórias e da visão de quem enxerga o mundo dos negócios e a educação empreendedora de um ponto de vista privilegiado.