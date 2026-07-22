SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SE PREPARA PARA ESCOLHA DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Foi realizada nesta terça-feira (22), através da plataforma Google Meet, reunião preparatória para as eleições de diretor e vice-diretor das escolas municipais de São José do Seridó. Na oportunidade, a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), Juliana Dantas, explicou os prazos do edital assim como a função das comissões eleitorais durante o processo.





“O Edital nº 001/2021, publicado na última quinta-feira (17), estabelece os prazos para cada ato a ser realizado no processo eleitoral. Através da Portaria-Semec nº 003/2021 foram nomeadas as comissões eleitorais – escolares e municipal – responsáveis pela execução dos procedimentos previstos no referido edital”, frisou Juliana Dantas.





Ainda de acordo com a titular da Educação e Cultura, as eleições para escolha dos novos diretores e vice-diretores da Unidade de Ensino José Cirilo Alves, do Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Medeiros Dantas (CEMEI) e da Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas ocorrerão no próximo dia 06 de julho.