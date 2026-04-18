‘P do Pecado’: música gravada em Campina Grande foi a mais ouvida de 2025 | Foto: Divulgação.

A música “P do Pecado“, do grupo Menos é Mais em parceria com Simone Mendes, foi a mais ouvida de 2025. A canção foi gravada na Praça a Bandeira, em Campina Grande, no passado e desbancou o sertanejo entre as mais ouvidas.

A canção foi gravada como parte do projeto do Menos é Mais chamado de “Molho – O Puro Suco do Brasil”. A ideia da banda é gravar em diferentes cidades do Brasil. Em janeiro de 2025 eles gravaram no Rio de Janeiro. A gravação em Campina Grande veio em seguida, no mês de abril, e teve a participação da cantora Simone Mendes.

O clipe foi divulgado em maio e dados da Pro-Música, empresa que representa diversas produtoras e gravadoras do país, mostram o destaque da música. Os números ranquearam as 50 músicas mais ouvidas em plataformas como Spotify, YouTube e Deezer.

Segundo os dados, “P do Pecado” tem mais de R$ 340 milhões de plays no YouTube, 309 milhões de reproduções no Spotify, mais de 220 mil criações no TikTok e mais de 191 mil no Instagram.

Nos streamings gerais, a estimativa é que a canção tenha sido reproduzida, em média, 2,7 milhões de vezes por dia, ou seja, mais de 672 milhões de streamings gerais (assista abaixo).