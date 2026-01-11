Educação divulga resultado preliminar dos prêmios Professor Nota 1000 e Escola Nota 1000 — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), divulgou, nesta terça-feira (06), o resultado preliminar dos prêmios Professor Nota 1000 e Escola Nota 1000. Os documentos com a relação dos contemplados estão disponíveis no portal oficial da SEE-PB, see.pb.gov.br/premios. Conforme o cronograma dos editais, o período para interposição de recursos acontece até o dia 07 de janeiro. Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 12 de janeiro, após a análise dos recursos apresentados.

Instituído em maio de 2025, o prêmio Professor Nota 1000 é voltado aos docentes em efetivo exercício na Rede Estadual e tem como objetivo reconhecer e valorizar professores que promovem, de forma consistente e inovadora, a melhoria da aprendizagem dos estudantes. A iniciativa considera evidências pedagógicas, indicadores educacionais e práticas alinhadas às diretrizes curriculares da rede estadual de ensino.

Para participar do prêmio, os professores apresentaram um projeto pedagógico, um relatório de execução e um dossiê de resultados, fundamentados em evidências educacionais e no uso de metodologias ativas. Os docentes aprovados no resultado final receberão o equivalente a uma remuneração mensal, como forma de reconhecimento pelo impacto positivo de suas práticas em sala de aula.

Já o Prêmio Escola Nota 1000, também instituído em maio de 2025, é concedido às unidades escolares que demonstraram, com base em evidências documentais e dados oficiais, impactos positivos e consistentes na aprendizagem dos estudantes, no fluxo escolar, na participação nas avaliações institucionais, no planejamento pedagógico e na saúde administrativa da escola.

Entre os objetivos do prêmio estão o fortalecimento da cultura de planejamento, acompanhamento e avaliação no âmbito da gestão escolar, com foco na melhoria do fluxo, da frequência e da proficiência das turmas atendidas, além do incentivo a práticas de gestão mais eficientes e orientadas por resultados.

As escolas vencedoras receberão um investimento institucional, que deverá ser aplicado em ações escolares estratégicas, contribuindo para o aprimoramento do ambiente educacional e para o fortalecimento das práticas pedagógicas e administrativas.

Para o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, a política de valorização adotada pelo Governo da Paraíba é fundamental para o avanço da rede pública. “A educação da Paraíba tem avançado porque valoriza as pessoas que fazem a diferença dentro das escolas. Com esses prêmios, reconhecemos o esforço de professores, gestores, estudantes e equipes que constroem uma rede pública mais justa, eficiente e transformadora”, afirmou.

Para mais informações sobre os prêmios, acesse www.see.pb.gov.br/premios.