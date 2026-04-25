‘Dia mais feliz da minha vida’, diz Lucy Alves sobre gravação de DVD em João Pessoa – Foto: Divulgação.

A cantora paraibana Lucy Alves gravou o DVD no Busto de Tamandaré, em João Pessoa, na noite da última quarta-feira (14) e se disse “muito feliz” com o fato de apresentar no estado de onde ela é oriunda. Foi o primeiro DVD solo da artista.

Mesmo com condições adversas do clima, o público marcou presença para prestigiar a artista e os convidados especiais do projeto, que contou com nomes como Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Xande de Pilares, Priscila Senna, Joyce Alane, Luizinho Calixto, Mariah Yohana, Iza Mara (Poetiza) e Fernando Perrotti. Foram mais de três horas de apresentação.

Elba Ramalho participou da gravação de DVD com Lucy Alves, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida”. Um sentimento que nem precisava ser verbalizado, pois estava estampado no brilho do olhar, na segurança e na serenidade de quem estava pronta para viver a experiência, mesmo que debaixo de um dilúvio”, disse Lucy.

Na abertura do show, ao sair de um elevador, na passarela central do palco, Lucy abriu o show “Paraíba Joia Rara”, além de apresentar músicas novas, faixas da própria discografia antigas e releituras de grandes sucessos do forró.

Dorgival Dantas foi outro artista que se apresentou na gravação do DVD de Lucy Alves – Foto: Divulgação.

“Esse palco é da rua, do povo, do forró e da memória. Não é só um show. É um retorno às minhas raízes. É um abraço. É um sonho que não é só meu. Foi tudo lindo, e feito com muito amor. Aproveitei cada momento, me conectei às pessoas, me diverti. Estou muito feliz e realizada. E agradeço por todo carinho e reconhecimento”, ressaltou a artista.

O DVD gravado em João Pessoa por Lucy Alves tem previsão de lançamento ainda para o primeiro semestre do ano.