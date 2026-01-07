Professor morre e homem fica ferido em acidente no Sertão da Paraíba – Foto: Polícia Civil.

Um professor de matemática identificado como Eugênio Caldeira Santana, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR-306, entre as cidades de Imaculada e Água Branca, no Sertão da Paraíba, na manhã deste domingo (4). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Gutemberg Cabral, que investiga o acidente, o professor Eugênio Caldeira voltava de uma festividade na cidade de Imaculada, com destino a Água Branca, e por volta das 5h tentou desviar de uma moto na rodovia, mas acabou capotando, e ainda provocou a derrubada de uma árvora fora da pista. Ele não resistiu e morreu no local.

O motorista da moto ficou ferido, já que o veículo também foi arremesado para fora da pista, e precisou ser levado para a o Hospital de Imaculada em estado grave.

Também conforme as investigações preliminares, existe a possibilidade do acidente ter sido causado pela alta velocidade com que o carro vinha trafegando na rodovia e também ainda vai se avaliar se houve a ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Científica foi acionada para o local para realizar exames de perícia e saber mais detalhes do acidente.